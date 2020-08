Paige est l’une des reines des médias sociaux de l’univers de la WWE qui sait attirer l’attention. Des millions de fans attendent ses superbes photos qui sortent généralement en tenue noire. Pour une raison quelconque, l’anti-Diva a pris une pause en partageant des aperçus de ceux-ci. Maintenant, elle est de retour avec un bang et dans un avatar unique jamais vu auparavant.

le dernières photos Laissée par Paige sur Instagram, elle a été témoin de son drapage dans un costume moulant. En général, l’ancien Champion des Divas n’a pas de couleurs autres que le Noir ou le Gris.

Mais cette fois-ci, elle a choisi de porter une robe rouge. On ne se souvient plus quand elle portait une tenue rouge ces derniers temps. La légende des photos est donnée ci-dessous où elle invitait ses fans à rejoindre sa chaîne Twitch,

«Anddddd je suis de retour. Dirigez-vous vers ma secousse maintenant… twitch.tv/OfficialPaigeWWE »

La star de la WWE Paige envoie une invitation à Twitch avec des photos de bikini noir

Nous n’avons pas repéré Paige à la WWE TV depuis assez longtemps. Elle devait apparaître pour une annonce spéciale sur Smackdown lors de l’épisode du 13 mars.

Cela a également alimenté les rumeurs selon lesquelles elle reviendrait potentiellement à l’action, mais ce n’était pas le cas. Elle a raté le spectacle et l’a blâmé sur les problèmes de voyage liés à la pandémie de coronavirus. Plus tard, elle a rempli son engagement en apparaissant par satellite dans l’émission.

Paige publie une photo de lingerie chaude avant la session de jeu Twitch

Paige a été obligée de se retirer de la compétition sur le ring en 2018 à la suite d’une blessure au cou, similaire à celle de Stone Cold Steve Austin, Edge ou Daniel Bryan. Elle l’a fait après avoir profité de seulement quatre ans de sa carrière dans cette entreprise pour éviter une condition paralytique.

Cependant, Edge et Bryan ont réussi à faire des retours sur le ring dans le passé, ce qui ouvre encore la porte au retour du plus jeune champion des divas de l’histoire de la WWE.

Le constructeur de la faction Absolution à la WWE a apparemment été tenu silencieux sur les médias sociaux pour avoir parfois suivi le mouvement #SpeakingOut autour du circuit pro-catch.

La mère de Paige, Saraya Knight, a été accusée de harcèlement sexuel par un homme pendant son adolescence. Plus tard, la promotion menée par Saraya a également été accusée de violence et la marque a donc été fermée.

Saraya Knight a publié un long message sur Facebook niant toutes les allégations et annonçant son départ de l’industrie de la lutte professionnelle. Bien que Paige n’ait jamais abordé directement les incidents passés, elle a mentionné le soutien qu’elle a obtenu sur sa chaîne Twitch et à travers des fleurs, envoyées à la maison de sa mère. En savoir plus sur ce qu’elle a déclaré,

«Vous ne réalisez tout simplement pas combien de cœurs que ma mère a vraiment touchés dans le monde de la lutte et dans le monde réel. Je pense juste que de tout cela en général, c’est doux-amer parce que ma mère a fait envoyer une tonne de fleurs à l’extérieur de sa maison. Elle ressemble littéralement à un fleuriste devant sa maison.

Elle a également reçu un groupe de personnes issues de tous ses séminaires de formation et juste des amis en général et des personnes qu’elle a vraiment inspirées, aidées et encouragées, à créer un tas de vidéos pour elle et à les mettre sur Internet.