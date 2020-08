Becky Lynch était au sommet de la division féminine qui aurait pu avoir pour mission de répéter le succès qu’elle a remporté, à partir de WrestleMania 35 en 2019. Juste au moment où elle avait une autre défense de titre réussie à WrestleMania 36 détenant la même médaille d’or à la WWE, la la nouvelle de la grossesse est arrivée à l’Univers de la WWE. Le règne monumental du championnat a pris fin en raison de la grossesse qui a laissé sa carrière sur le ring hors des pistes.

Seth Rollins attend ce premier enfant avec sa fiancée Becky Lynch, qui a depuis quitté la WWE après avoir annoncé sa grossesse et abandonné ainsi le titre de RAW Women en mai. Elle doit accoucher en décembre. Pendant ce temps, Rollins est devenu le Messie autour du vestiaire de Raw, détruisant tout ce qui vient le long du chemin.

En parlant avec Gens, Seth Rollins a expliqué comment Becky Lynch avait géré sa grossesse alors qu’elle était assise à la maison. Elle s’adapte toujours à tout le temps libre retrouvé auquel elle ne s’habitue pas depuis plusieurs années.

«C’est sa première grossesse, alors elle est en train de tout comprendre», a déclaré Rollins à propos de Becky Lynch. «Pour elle, dans notre industrie, la plupart des femmes, lorsqu’elles tombent enceintes, peuvent continuer à faire leur travail. Ils peuvent travailler jusqu’à huit ou neuf mois.

Ils ont donc une routine tout au long de la journée. Avec ça, c’était comme si elle parcourait 160 km / h, avait eu l’année la plus chargée de sa vie, puis «Bam!» S’est arrêtée. Terminé. Vous ne pouvez plus faire votre travail. Et «Bam!» Hollywood est fermé. Aucune réunion à cause de la pandémie, à cause du COVID. Tout cela est donc aussi par la fenêtre. »

Seth a également indiqué que Becky Lynch avait des projets hollywoodiens en cours qui ont été retardés en raison de la pandémie COVID-19. C’était quelque chose qu’ils recherchaient toujours, mais elle n’avait aucune idée que cela arriverait si tôt. En raison de la pandémie de coronavirus, la planification d’Hollywood a été fermée car les réunions précédentes de Lynch étaient également «par la fenêtre».

Rollins a ajouté que Becky Lynch restait heureuse et en bonne santé. Étant «la personne qui travaille le plus durement» qu’il ait jamais rencontrée, elle veut toujours être productive, mais de nos jours, la pandémie donne du fil à retordre pendant ce congé de maternité. Elle a peut-être un peu à faire tout en occupant ce temps libre.

«C’est la personne la plus travailleuse que j’aie jamais rencontrée, alors elle veut toujours être productive. C’est ce qui lui donne un but au quotidien. C’était donc fou pour elle, mais elle a trouvé des choses sympas qu’elle espère pouvoir partager à l’avenir », a poursuivi Rollins.

Becky Lynch est susceptible de la faire revenir sur le ring, mais ce calendrier ne peut être présumé, si tôt. Son bébé est attendu en décembre et elle ne raccrochera pas ses bottes, c’est une bonne nouvelle. J’espère donc qu’elle pourrait être de retour à WrestleMania l’année prochaine.