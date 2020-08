WWE

L’époque des émissions de pré-enregistrement de la WWE dans le Performance Center touche à sa fin, plusieurs sources rapportant que la promotion déplacera RAW, SmackDown et pay-per-views vers un calendrier de tournage en direct au Orlando Magic’s Amway Center de 21 août, ajoutant potentiellement des fans virtuels pour compenser le manque de vrais fans.

Dave Meltzer couvre le sujet dans la newsletter Wrestling Observer de cette semaine, écrivant que la WWE voit cette décision comme un moyen d’atténuer leurs problèmes de notation – en particulier parmi les jeunes téléspectateurs.

Selon la rédaction, les responsables de la WWE estiment qu’une partie de la baisse d’audience vient du fait de ne pas diffuser en direct, d’autres suggérant que la petite taille et l’obscurité du Performance Center y contribuent également. Ils ont l’intention d’apporter une configuration de production plus élaborée au Centre Amway. Des cloches et des sifflets supplémentaires seront en place, augmentant les coûts, mais avec un peu de chance (aux yeux de l’entreprise), renversant les baisses apparemment chroniques de la population plus jeune.

La semaine dernière a été si mauvaise qu’AEW Dynamite a battu WWE RAW dans la tranche démographique 18-34, malgré que RAW ait presque doublé l’audience totale de Dynamite.

Reste à voir si le changement de décor a un impact positif ou non, bien que la plupart des téléspectateurs se réjouiront du changement après cinq mois de PC.