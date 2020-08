Des modifications ont été apportées à la carte WWE NXT TakeOver XXX grâce à l’annonce du directeur général de WWE NXT, William Regal. Il a annoncé que la liste des concurrents du Ladder Match pour le Vacant NXT North American Title devait être modifiée.

Regal a confirmé lors de l’épisode de la nuit dernière que Dexter Lumis avait été retiré du Ladder Match à cinq en raison d’une blessure à la cheville. Il a ensuite annoncé que dans deux semaines, les noms qui n’ont pas été épinglés ou soumis lors des précédents éliminatoires de Triple Threat se retrouveront dans quelques matchs en simple. Les gagnants de ces deux matchs remporteront les deux dernières places du Ladder Match à NXT TakeOver.

La WWE a également annoncé via Twitter, ce qui suit, «Malheureusement, en raison d’une blessure, @DexterLumis a été retiré du #NorthAmericanTitle #LadderMatch. Par conséquent, dans deux semaines sur #WWENXT, il y aura deux matchs en tête-à-tête entre les Superstars qui n’ont pas été épinglées ou soumises dans leurs matchs #TripleThreat respectifs. «

À partir de maintenant, Bronson Reed et Damian Priest sont confirmés pour participer au Ladder Match. La semaine prochaine, NXT présentera un autre qualificatif Triple Threat avec Kushida contre Cameron Grimes contre un nom mystérieux.

Dans deux semaines, il y aura deux matchs en simple où Johnny Gargano, Finn Balor, Ridge Holland et quiconque n’est pas épinglé ou soumis à la Triple menace de la semaine prochaine, s’affronteront. (Kushida contre Grimes contre l’homme mystérieux).

Les gagnants des deux matchs en simple rejoindront Reed, Priest et Kushida ou Grimes ou l’homme mystérieux de NXT Takeover.

Dakota Kai contre la championne féminine de la WWE NXT Io Shirai pour le titre a également été nommée officiel pour le prochain événement NXT Takeover: XXX. Le match d’ouverture de NXT sur le réseau américain a vu Kai battre Rhea Ripley dans un match de la première place pour remporter la chance au titre de la série. Mercedes Martinez a attaqué Ripley permettant à Kai de remporter la victoire.

Le 30e événement de l’événement WWE NXT Takeover est prévu le samedi 22 août, pendant le week-end SummerSlam. Il pourrait avoir lieu à la NXT Arena sur le campus de l’Université Full Sail à Winter Park, en Floride. La carte mise à jour est donnée ci-dessous,

Match de titre NXT

Karrion Kross contre Keith Lee (c)

[Yet to be announced]

Match pour le titre féminin NXT

Dakota Kai contre Io Shirai (c)

Match d’échelle pour le titre nord-américain vacant de NXT

Bronson Reed contre Damian Priest contre Kushida ou Cameron Grimes ou Mystery Adversaire contre 2 Superstars à déterminer (Finn Balor ou Johnny Gargano ou Ridge Holland ou à déterminer)