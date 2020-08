La WWE adore organiser des fêtes ou des célébrations à l’occasion de noms légendaires de la lutte professionnelle. Ils pourraient lancer une telle bash pour le légendaire Stone Cold Steve Austin alors que nous approchons de l’automne 2020 dans les semaines à venir. Les canettes de bière voleront partout et les Stunners seront livrés aux gens lors de la grande occasion en magasin.

Selon les derniers rapports de Wrestle Votes, Stone Cold est prêt à recevoir une semaine de célébration spéciale qui lui est dédiée. Ce serait similaire à ce que Triple H a obtenu pour son 25e anniversaire, plus tôt cette année en mars 2020. Les fans recevront une dose complète d’Austin 316 et revivront les moments emblématiques de sa carrière à la WWE. Les détails sur le même ne seront disponibles que lorsque le moment sera venu.

La WWE doit également publier une campagne autour du moment décisif de la carrière de Stone Cold. Ils ont hâte de vendre une tonne de marchandises et de faire des bénéfices, tout comme ils l’ont fait avec Triple H.Plusieurs t-shirts, répliques de ceintures, une partie des engrenages et bien plus encore ont été mis à disposition sur WWE Shop et les choses devraient être les mêmes pour un. de ses meilleurs rivaux dans l’entreprise.

WrestleVotes a également fourni une mise à jour indiquant que la prochaine célébration autour de Stone Cold Steve Austin ne se déroulera qu’une fois que les fans seront de retour dans l’arène. À ce stade, il est difficile de supposer quand cela se produira, mais la WWE a de grands projets avec le Texas Rattlesnake et les fans de la WWE peuvent s’y préparer,

«La WWE prévoit d’honorer Stone Cold Steve Austin de la même manière que la célébration du 25e anniversaire de Triple H qui se poursuit avec une multitude de nouveaux produits ainsi qu’une apparition en direct une fois que le public revient.

Chaque fois que Stone Cold arrive sur WWE TV, les cotes augmentent et la société en profitera pleinement en utilisant le vétéran dans une plus grande capacité. Ils pourraient se débarrasser du nombre de téléspectateurs, au moins pendant quelques semaines, semble-t-il.

La dernière fois que Stone Cold était présent dans une arène de la WWE, c’était lors de l’édition du 16 mars de Monday Night Raw. Une célébration d’Austin 316 était censée avoir lieu, mais malheureusement, la WWE a dû annuler les émissions avec le public au milieu d’une pandémie de coronavirus.

Il s’est éclaté avec Becky Lynch, alors championne des femmes brutes, dans une salle vide. Le commentateur de WWE Raw Byron Saxton a fini par recevoir un certain nombre de Stunners cette nuit-là.