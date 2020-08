La WWE traverse des moments difficiles ces derniers temps où ils doivent ramener l’intérêt des fans pour leur produit télévisuel. La pandémie et la sensation monotone du Performance Center ont fait chuter le nombre de téléspectateurs.

Il existe également un certain nombre de facteurs en raison desquels on ne peut pas prédire à quel point le nombre de vues pourrait diminuer chaque semaine. Ils pensent à des plans de sauvegarde, à coup sûr pour augmenter les notes.

WWE Raw / Smackdown: Comment Vince McMahon envisage d’augmenter le nombre de téléspectateurs

La société est également apparemment d’humeur à couronner deux champions car il y a un certain nombre de Superstars absentes sur la liste. En cette période de pénurie de plus grands noms séparés à la fois à Raw et à SmackDown, certains fans d’un univers de la WWE pensent qu’il serait préférable que la WWE mette fin à la division de RAW et SmackDown et les fusionne une fois de plus. L’entreprise pense peut-être la même chose.

Pendant Wrestling Observer Radio, le journaliste chevronné Dave Meltzer a évoqué la possibilité que la WWE mette un terme à la scission de la marque. Vince McMahon l’a déjà fait pour aborder les cotes d’écoute de la télévision et il pourrait le faire, encore une fois. Cela a toujours été une possibilité, surtout maintenant quand une pandémie sévit dans le monde entier. La décision finale reste entre les mains de Vince McMahon, bien sûr.

«Ecoutez, Vince peut décider de n’importe quoi demain à un moment donné. Autrement dit, vous savez si les notes sont suffisamment basses – chaque fois que les notes sont suffisamment basses, c’est la réponse. Il s’agit donc simplement de savoir quand cela se produit s’il décide d’appuyer sur la gâchette ce jour-là. C’est 100% Vince et il le fera sans avertissement, sinon il ne le fera pas. » (transcription par ringsidenews.com)

Il a également été noté que le mal de tête de la WWE s’est aggravé ces derniers temps, les responsables de FOX et du réseau américain étant à court de patience.

Ils veulent attirer plus de téléspectateurs sur les contenus de la WWE et ils ne veulent pas non plus attendre que la WWE recommence à diriger des émissions dans les arènes. Cela signifie donc que la WWE doit sortir l’atout de sa poche sous la forme de mettre fin à la scission de la marque.

Mettre fin à la scission de la marque s’est avéré être une chose utile pour la WWE pour remonter les notes et il y a toujours une possibilité que la société répète finalement le processus.

Très bientôt, nous pourrions voir McMahon rejoindre à nouveau les listes à une époque où les téléspectateurs perdent tout intérêt. Il est également évident qu’aucun avertissement préalable ne sera donné aux fans si et quand les deux listes sont fusionnées.