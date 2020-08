Shane McMahon a présenté RAW Underground pour la troisième heure de programmation WWE RAW, il y a quelques semaines. On disait que c’était l’idée originale du fils prodigue de la WWE qui tentait de relancer les cotes d’écoute pour Monday Night Raw après son retour. La tentative a réussi car le plan a réussi à augmenter les cotes du programme phare de la WWE.

Il n’y a pas de règle pour les combats en ce qui concerne l’image de Raw Underground. Seuls les combats aléatoires sans échec ou nombre de soumissions diminuent avec une certaine incertitude pour le public. Il n’ya pas de prix spécial pour le public, à ce jour, mais qui sait si la WWE aura bientôt une idée ou non. Après tout, il y a eu des rumeurs sur l’inauguration d’un titre pour ce segment uniquement.

Payback 2020: la WWE a deux matchs majeurs prévus pour le PPV

Raw Underground Title arrive à la WWE

Bien qu’il n’y ait pas de prix pour gagner les combats. il semble que nous pourrions assister aux débuts du RAW Underground Championship, bientôt d’autant plus que la WWE a l’intention de rester avec l’idée pendant longtemps. Une source fiable a fourni des informations qui suggèrent qu’une planification en coulisses va autour de cela.

La star de la WWE Seth Rollins parle de son statut avec Dean Ambrose et Roman Reigns

Utilisateur de Twitter BeltFanDan qui a publié plusieurs reportages sur les championnats dans le passé est la source qui a informé qu’une autre ceinture pourrait être en route vers la programmation. Il y a eu des discussions sur l’introduction d’un championnat RAW Underground par la WWE. Le titre ressemblerait au championnat hardcore de la vieille école.

«Apparemment, l’idée d’un championnat RAW Underground a été lancée. Les suggestions incluaient un aspect battu comme la ceinture Hardcore avec de la peinture en aérosol et une texture de brique simulée. «

Auparavant, la spéculation était que le championnat 24/7 serait égal au titre Hardcore qui a été retiré au cours des dernières années. Mais c’est devenu une ceinture pour divertir les gens et un remplaçant au Hardcore ne sera vu que sur les segments Raw Underground.

Ces combats non filtrés deviendraient de toute façon un cliché car le temps passerait vite si les interprètes n’avaient pas un objectif commun. Avec un titre à capturer, les interprètes auront un but pour lequel se battre. De plus, nous pouvons également nous attendre à voir de plus grands noms apparaître sur Raw Underground, ce qui serait une raison supplémentaire pour les fans de se connecter.