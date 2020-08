WWN / WWE

La WWE a entamé le processus de signature d’anciens talents d’EVOLVE suite à l’achat du groupe indépendant de Gabe Sapolsky, récupérant Anthony Greene et Leon Ruff dans le pool des agents libres.

Gary Cassidy de Sportskeeda a annoncé la signature de Greene ce week-end, l’histoire à venir quelques jours après que PWInsider eut annoncé que Ruff était désormais officiellement sous contrat avec la WWE. Cassidy écrit également que d’autres anciens interprètes d’EVOLVE pourraient bientôt rejoindre Greene et Ruff dans la plus grande promotion au monde.

Ruff a été utilisé comme un talent régulier d’amélioration de la WWE pendant une grande partie de cette année, après être apparu pour la première fois en mars, faisant des travaux pour divers lutteurs à travers RAW, SmackDown, NXT et 205 Live. La WWE a récemment mis en ligne une courte vidéo de fond le mettant en valeur, ainsi que sa petite amie Aja Smith, qui travaille pour NXT en tant qu’arbitre.

Greene, quant à lui, est surtout connu pour son travail dans Beyond Wrestling et d’autres indies du nord-est des États-Unis, bien qu’il travaillait pour EVOLVE depuis fin 2018. Il a défié le champion du groupe Josh Briggs dans un effort perdant le 29 février avant de tomber face à Mansoor the NXT. le jour suivant. Cela s’est avéré être le dernier spectacle d’EVOLVE, avec la promotion glacée grâce à la crise sanitaire mondiale, puis rachetée par la WWE des mois plus tard.