Plus de 40 marques ont été transférées de la WWE à Chris Jericho – de son vrai nom Chris Irvine – suite à un accord entre les deux parties.

Selon PWInsider, la WWE cèdera la propriété de deux marques américaines actives pour le nom du personnage d’Irvine «Chris Jericho», mais conservera les droits de propriété pour son travail au sein de l’entreprise.

Le dépôt s’applique également à un certain nombre d’autres pays, mais ne s’étend pas aux termes au-delà du surnom de Jericho. Cela signifie que le surnom à long terme d’Irvine, « Y2J », reste interdit pour une utilisation en dehors des auspices de la WWE.

L’accord, comme l’a appris HeelByNature, a été signé par Irvine et le vice-président senior des relations avec les talents de la WWE, Mark Carrano. Les détails complets du document sont les suivants:

Les parties conviennent que cette cession sera strictement limitée aux marques et n’inclura pas (a) les œuvres telles que définies dans les accords (ce qui inclut, à titre d’exemple et non de limitation, toutes les séquences vidéo, enregistrements, enregistrements, détenus ou contrôlés par la WWE. photographies fixes et audio); (b) tous droits de propriété intellectuelle qui ont été acquis, détenus ou créés par le Cédant ou le Cessionnaire au cours des Accords ou qui ont été acquis, possédés ou créés par le Cédant avant la durée des Accords (collectivement, la «Propriété Intellectuelle du Cédant»); cette propriété intellectuelle du cédant appartiendra au cédant, à perpétuité, le cédant conservant tous les droits de propriété sur la propriété intellectuelle du cédant exclusivement dans le monde entier, nonobstant la résiliation des accords ou des conditions énoncées dans la présente cession.