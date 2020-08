Depuis le tout début du personnage de The Fiend de Bray Wyatt en 2019, la WWE a réalisé que son plan fonctionnait. La popularité autour de la version Firefly Funhouse de Wyatt et du démoniaque Fiend a été immense.

Cela a entraîné une énorme quantité de marchandisage pendant la période de pré-verrouillage. Il semble que la WWE soit prête à donner au personnage effrayant une attention beaucoup plus large maintenant qu’il est de retour sur la scène.

The Fiend est apparu lors des derniers moments du match Wyatt Swamp Fight au Horror Show at Extreme Rules, qui était également l’événement principal du PPV révolu. Il était le seul responsable de la noyade de Strowman dans l’eau. Apparemment, la WWE a de grands projets pour les personnes masquées de Wyatt à partir de ce moment. Mais il ne sera plus un talon.

WWE Smackdown: The Fiend Bray Wyatt attaque Alexa Bliss

Actualités Ringside rapporte que « The Fiend va être un babyface et tuer à nouveau tous les autres babyfaces. » Il sera dans l’image du titre contre Strowman pour SummerSlam 2020. À l’avenir, ce sera le scénario menant au spectacle d’août alors que Braun Strowman et Bray Wyatt se préparent pour un troisième match de leur querelle. Il sera intéressant de voir si le challenger se transforme en babyface, en effet pendant la querelle.

WWE Summerslam 2020 pourrait se dérouler sur une plage ou un bateau

Il a également été précédemment noté par la source que la WWE avait également des plans pour le porte-documents Money In The Bank Otis et Bray Wyatt, la version The Fiend dans un proche avenir.

Cette direction a peut-être été modifiée car Otis est introuvable sur SmackDown TV. Pendant ce temps, Bray Wyatt alias The Fiend reste un nom de premier plan dans la liste de la WWE et la WWE le protégera autant que possible.

C’est une bonne chose pour la WWE et les fans qu’ils aient remis The Fiend dans l’équation après une longue attente. Il a été vu une dernière fois lors du Firefly Funhouse Match à WrestleMania 36 contre John Cena avant le PPV Extreme Rules de cette année.

Le plan ultime de la WWE est de promouvoir la personnalité multiple que possède Bray Wyatt, mais rien ne peut être comparé à The Fiend en termes de popularité et de vente de marchandises.