Roman Reigns est dans une pause de la WWE car il a choisi de rester à la maison au lieu de lutter contre Goldberg à WrestleMania pour le championnat universel. Il manque à la WWE, car cette absence fait souvent diminuer le nombre de téléspectateurs. AJ Styles a commenté cette situation en déclarant que ces deux éléments doivent être liés l’un à l’autre.

Raw et SmackDown ont enregistré un nombre record de téléspectateurs pendant la pandémie. C’est à blâmer sur beaucoup de choses, et l’absence de Roman Reigns pourrait être la plus importante à noter. En parlant avec SunSport, AJ Styles a noté que le retour de l’ancien champion universel serait d’une grande aide pour la WWE pour remonter les cotes,

«Vous ne pouvez pas nier le fait que Roman Reigns est l’une des plus grandes stars de la WWE. Il est la WWE. Je veux dire, c’est lui le gars. alors le récupérer pourrait être d’une grande aide.

Roman Reigns dit qu’il manque la lutte, la superstar de la WWE est sortie

The Phenomenal One AJ Styles a également attribué à Roman Reigns une partie de son succès à la WWE. Il a déclaré que sa carrière avait reçu un grand coup de pouce parce que The Big Dog avait travaillé avec lui au cours de ces premiers jours, ce qui avait vraiment aidé à l’établir en tant que plus grande puissance de star plutôt que d’être simplement un lutteur de la scène indépendante.

«Ils m’ont facilité la vie avec Roman, car Roman est une énorme star.

Cela ne s’est amélioré qu’à partir de là, lorsque j’ai eu l’occasion de monter sur le ring avec Roman, l’un des pay per views, en fait quelques pay per views je pense.

Quand j’ai eu une chance de titre, c’était contre Roman Reigns. Match incroyable. Je l’ai regardé en arrière. Sensationnel. Je ne peux pas croire que nous avons fait tout ce truc qui était vraiment bien.

« Alors, oui, Roman Reigns est en grande partie la raison pour laquelle ma carrière est là où elle en est. »

Roman Reigns: mise à jour négative sur le retour de The Big Dog à la WWE

Pour ceux qui ne se souviennent pas d’AJ Styles est entré à la WWE en 2016. Après une victoire à WrestleMania contre Chris Jericho, il est entré dans une querelle de championnat de la WWE avec Roman Reigns dans les semaines à venir. Ces deux-là ont livré deux brillants matchs principaux de l’événement à Extreme Rules et Payback pay-per-view, cette année-là. Une fois la querelle terminée, AJ pourrait se solidifier au niveau de l’événement principal.

The Phenomenal One se souvient du bon vieux temps de ses premiers jours à la WWE et n’a pas hésité à créditer le Big Dog pour l’avoir mis sur une carte. Quelques semaines à peine après la fin de la querelle avec Roman Reigns, AJ pourrait entrer dans une querelle avec nul autre que John Cena et finalement la gagner pour devenir le visage qui dirige l’endroit à SmackDown.

Tout en étant l’actuel Champion Intercontinental de la marque bleue, il se mentionne toujours avec le slogan. Quant à Roman Reigns, il est toujours chez lui en pleine quarantaine en prenant soin de sa famille et des deux jumeaux nouveau-nés. On dit qu’il est également en excellente forme de bague. Mais il lui faudra du temps pour revenir alors que la WWE a abandonné les plans de SummerSlam autour de lui.