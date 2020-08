WWE.com

Le dernier épisode de Friday Night SmackDown sur FOX a attiré en moyenne 1,956 million de téléspectateurs pendant la nuit, ce qui représente une augmentation par rapport à l’émission de la semaine précédente, selon Showbuzz Daily.

Après avoir rapporté 1,894 million en moyenne la semaine dernière, la marque bleue a enregistré une augmentation positive de 3,3% de l’audience pendant la nuit. En outre, l’émission a réussi à obtenir une note de 0,5 dans le groupe démographique toujours important des 18-49 ans, ce qui s’est classé n ° 1 dans la soirée.

En plus de Matt Riddle affrontant Sheamus pour la première fois dans un ring de la WWE, SmackDown a également vu Braun Strowman défier « The Fiend » à un match de championnat universel à SummerSlam (après avoir étrangement déclaré qu’il ne se souciait pas d’Alexa Bliss). Le Miz et John Morrison se sont également battus contre Heavy Machinery, Cesaro a battu Lince Dorado et le ‘King’ Baron Corbin a pris part à des matchs contre Jeff Hardy et Sheamus.

Pourtant, le plus gros point de discussion ressortant de l’épisode a été les débuts agressifs de la faction Retribution. Les cinq personnages masqués ont dévasté le Performance Center, peignant gravement le plexi-verre et l’anneau, battant les recrues du PC et même coupant provisoirement les cordes de l’anneau avec une scie à chaîne.

Stephanie McMahon a également annoncé qu’il y aurait une bataille royale à trois marques lors de l’émission de la semaine prochaine, la gagnante remportant une chance au Bayley’s SmackDown Women’s Championship à SummerSlam.

Les fans seront-ils pressés de voir ce que Retribution fera ensuite? La promesse d’un nouveau candidat numéro un à la ceinture du modèle de rôle peut-elle empêcher les notes de chuter?

Tout sera révélé sept jours.