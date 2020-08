La querelle en cours sur le championnat universel entre Braun Strowman et The Fiend Bray Wyatt dure depuis quelques mois maintenant. Tout a commencé après WrestleMania 36. Après un mois d’arrêt après Money In The Bank 2020, le programme a démarré à la mi-juin. Maintenant qu’ils ont été réservés à SummerSlam, des rumeurs suggèrent que cela va se terminer la semaine prochaine.

Après avoir affronté les deux des trois visages de Bray Wyatt, Braun Strowman est maintenant prêt à affronter le dangereux, de tous, The Fiend, lors de la plus grande fête de l’été. Le championnat universel sera en jeu pour donner au challenger une chance de récupérer le titre qu’il avait perdu en février face au légendaire Goldberg.

The Fiend vs Braun Strowman: vainqueur révélé

Comme vu sur Sky Bet, les cotes pour Braun Strowman vs Bray Wyatt à la WWE SummerSlam ont été publiées. En passant par ceux-ci, il semble que The Fiend ferait très bien de repartir avec la ceinture cette fois-ci. Après tout, il raconte depuis le début que le titre qui lui appartient est maintenant possédé par Braun Strowman et qu’il paierait pour cela.

En termes de cotes publiées, The Fiend est actuellement le favori incontestable pour gagner le match SummerSlam et devenir ainsi le nouveau champion universel avec une cote de 1/5 par son nom. D’un autre côté, Braun Strowman est un énorme outsider 10/3 qui se dirige vers le match à enjeux élevés qui marque la défense de titre la plus difficile de son mandat de championnat. Il échouerait à retenir.

Il est à noter que Braun Strowman a remporté le championnat universel à WrestleMania 36 en battant Goldberg. Il a ensuite eu une défense réussie à Money In The Bank contre la version Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Un mois plus tard, il a battu The Miz et John Morrison au bulldozer dans un autre match de championnat à la WWE Backlash.

La version originale de Bray Wyatt est ensuite revenue sur les lieux pour organiser un Swamp Fight au PPV Extreme Rules. Strowman a fini par perdre le combat qui s’est terminé avec le retour de The Fiend qui a entraîné le Monster Among Men dans le marais.

Strowman est maintenant hors de ce lac, enfilant peut-être une personnalité de talon qui a accepté le combat contre le personnage démoniaque à SummerSlam. Les fans sont prêts à voir la fin de cette histoire avec The Fiend récupérant la ceinture.