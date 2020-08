WWE.com

L’ancien champion du monde des poids lourds Booker T a révélé dans son podcast Hall of Fame qu’il aimerait voir Big E supprimer certains de ses traits du nouveau jour au cours de sa course actuelle, car il pense que cela l’aidera à réussir en tant que star des célibataires.

Il y a quelques semaines, Kofi Kingston a été frappé par une blessure, laissant Big E comme le seul membre du New Day suffisamment en forme pour performer sur une base hebdomadaire. Big E est maintenant finalement poussé en tant que concurrent en simple et a vaincu avec succès The Miz dans l’épisode de SmackDown de cette semaine.

Cependant, Booker T, Hall of Famer de la WWE, n’est toujours pas convaincu que la star peut réussir en tant que champion du monde tout en se pavanant dans son personnage actuel du New Day:

«Je pense que Big E va devoir abandonner quelques petites choses pour que les gens le considèrent comme le champion du monde. L’équipement, peut-être – certaines formes de l’équipement. Les couleurs. Mais là encore, les gens disent: « Oh, eh bien, il ne devrait rien changer. » Je ne vais pas rester ici et dire ce qui est quoi parce que je ne veux pas que l’Internet se déclenche en disant: » Oh, Booker T dit qu’il doit faire ça! « ‘

« Je pense toujours que Big E essayant d’être The New Day ne fonctionnera pas pour lui dans la mesure où il travaille en haut de la carte. Je parle d’être l’attraction principale. Je parle du gars que la société a mis en position pour être le gars! Je ne pense pas que cela va le catapulter à ce niveau en essayant toujours d’être The New Day. Vous ne pouvez pas essayer de refaire quelque chose que vous faites depuis si longtemps et penser que c’est ce qui vous mènera au niveau supérieur. »

Il faut dire que Kofi Kingston, membre de l’équipe de Big E, a réussi à atteindre le sommet de la montagne à WrestleMania 35 tout en montrant l’esthétique vibrante du New Day et en s’amusant en cours de route. Il est donc difficile de voir comment cela pourrait l’empêcher de réaliser son potentiel en tant que star de l’entreprise.

Big E a également présenté ses caractéristiques amusantes et sans fioritures lors de sa récente victoire à SmackDown et a fait ses débuts avec un nouveau finisseur de soumission qui avait l’air aussi impressionnant que douloureux.