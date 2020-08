The Rock, oui, c’est vrai, The Rock, a acheté la XFL.

Selon un rapport de Sportico, RedBird Capital de Dwayne Johnson et Gerry Cardinale a lancé une offre de 15 millions de dollars pour la ligue de football en échec avant le début d’une vente aux enchères pour sa vente.

Commentant après l’acquisition, The Rock a déclaré:

« L’acquisition de la XFL avec mes partenaires talentueux, Danny Garcia et Gerry Cardinale, est pour moi un investissement profondément enraciné dans deux choses: ma passion pour le jeu et mon désir de toujours prendre soin des fans. Avec fierté et gratitude pour tout ce que j’ai construit de mes propres mains, je prévois d’appliquer ces callosités à la XFL et j’ai hâte de créer quelque chose de spécial pour les joueurs, les fans et toutes les personnes impliquées pour l’amour du football. »