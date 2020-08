La star de la Old School WWE La star de la fka WWF Kamala (James Harris) est décédée, la nuit dernière à l’âge de 70 ans. La nouvelle du décès du vétéran a d’abord été mise en lumière, Koko B. Ware, membre du Temple de la renommée de la WWE. Auparavant, les circonstances de sa mort n’étaient pas connues, mais plus tard, il a été révélé qu’il aurait pu être victime d’un coronavirus.

Kamala a fait ses débuts dans la World Wrestling Federation en 1984, avant de faire ses débuts sur le ring le Monday Night Raw en 1993.

Au cours de sa carrière à la WWE, il a construit des rivalités contre des joueurs comme Jake « The Snake » Roberts, Hulk Hogan et The Undertaker. Outre la WWE, le lutteur, originaire d’Ouganda à l’origine, a également fait partie de promotions telles que Mid-South Wrestling, WCW, USWA, WCCW et NWA Tri-State.

La cause de la mort de Kamala a été révélée par Jason King de Bleacher Report. King a mentionné sur son compte Twitter qu’il aurait parlé avec la femme du lutteur, qui a révélé que son mari avait eu un arrêt cardiaque et était décédé hier après-midi. Toujours selon Jason King, le grand défunt avait été testé positif mercredi pour COVID. Il a ensuite été transporté à l’hôpital mercredi soir où il a eu la bataille finale de la vie.

«J’ai parlé avec la femme de Kamala. Il a été testé positif mercredi pour le COVID qu’il a probablement contracté lors de l’une de ses nombreuses visites hebdomadaires au centre de dialyse. A été hospitalisé mercredi soir et semblait bien et de bonne humeur ce matin. J’ai fait un arrêt cardiaque et je suis décédé cet après-midi », a mentionné la source.

La WWE a également abordé le décès de Kamala. Ils ont publié une déclaration sur le site officiel exprimant leur chagrin face à la situation. Voici la déclaration complète,

«La WWE est attristée d’apprendre que James Harris, connu des fans de la WWE sous le nom de Kamala, est décédé à 70 ans.

Sous la peinture faciale effrayante de Kamala, le Harris de 6 pieds 7 pouces et 380 livres a affronté les plus grandes superstars de l’histoire du divertissement sportif, notamment Hulk Hogan, The Undertaker et Andre the Giant.

Il a terrorisé ses adversaires et a ravi le public dans le Mid-South, la World Class Championship Wrestling, la WCW et la WWE jusqu’en 2006.

La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Harris. «

Kamala a été confronté à un certain nombre de problèmes de santé, notamment une bataille contre le diabète qui a nécessité l’amputation de ses jambes, ces dernières années. Il a été intronisé au Texas Wrestling Hall of Fame en 2012. Trois ans plus tard, il a également publié une autobiographie intitulée «Kamala Speaks».

Chez SportzWiki, nous sommes attristés d’apprendre le décès de la star de la lutte et souhaitons adresser nos condoléances à la famille et aux amis de Kamala.