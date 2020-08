Il n’y a pas encore trop de vaches sacrées que la WWE n’a pas encore massacrées, mais leur « plus grande fête de l’été » éponyme reste bien vivante. Des concepts autrefois chéris comme Babyface Selling, Opening Promos et Just Literally Have A Tag Division ont tous été transformés en viande hachée de marque d’entreprise, dangereusement insuffisamment cuite, puis servie froide lors d’événements en direct, mais la seule mention de SummerSlam est encore quelque chose à être salivé.

Fondamentalement, à une époque où les émissions de la WWE sont assez mauvaises, SummerSlam est toujours assez bonne. Ceci est un article p o s i t i v e.

Mais malgré toute sa riche lignée de bien faire les choses, il a encore de sérieuses questions qui pèsent dessus. WrestleMania vise à mettre fin aux querelles et, bien que son émission sœur fasse souvent la même chose, ceux qui durent toute l’année la traversent souvent avec une touche narrative majeure ou l’utilisent pour commencer réellement.

Sans parler des nombreux actes de Dieu, qui semblent souvent attirés par ce spectacle comme un papillon de nuit proverbial à une blessure musculaire enflammée. Des moments qui auraient changé la carrière à ceux qui auraient changé toute l’entreprise, sortons notre lampe magique What If et lui donnons un polissage inconfortable.