WWE.com

Le dernier épisode de Friday Night SmackDown sur FOX a attiré en moyenne 1,979 million de téléspectateurs pendant la nuit, selon Showbuzz Daily.

Cela signifie que l’édition de cette semaine a connu une augmentation de 0,9% par rapport à la note moyenne de 1,956 million de vendredi dernier. En outre, le spectacle bleu a réussi à obtenir un score de 0,5 dans la population toujours importante des 18-49 ans, et c’était encore une fois le score numéro un de la soirée.

Les fans qui sont revenus pour voir ce qui s’est passé lors de l’épisode de vendredi ont été témoins du retour du membre du Lucha House Party Kalisto, AJ Styles et Jeff Hardy se bagarrant devant un tableau blanc et Braun Strowman révélant un nouveau regard chauve … avant de menacer de jeter Alexa Bliss hors du ring.

SmackDown a également vu l’annonce d’un match Hair Vs Hair entre les anciens meilleurs amis Mandy Rose et Sonya Deville à SummerSlam, et Asuka a remporté le droit de défier la championne féminine de SmackDown Bayley lors de l’événement après avoir remporté une bataille royale de trois marques. Elle affrontera désormais Sasha Banks et Bayley pour leurs titres en simple à la plus grande fête de l’été.

SmackDown de la semaine prochaine sera l’édition à domicile avant SummerSlam. Alors, la promesse d’AJ Styles de défendre son championnat intercontinental contre « l’énigme charismatique » et plus de rebondissements dans l’histoire de Strowman / « Fiend » sera-t-elle suffisante pour donner un coup de pouce à la série en entrant dans le deuxième plus grand PPV de la WWE de l’année?

Nous devrons attendre et voir …