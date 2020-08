XFL

Hier a apporté l’un des reportages les plus étranges de l’année, car il a été révélé que Dwayne « The Rock » Johnson et ses partenaires d’investissement (Gerry Cardinale de RedBird Capital et Dany Garcia) avaient acheté la ligue de football XFL ratée de Vince McMahon pour seulement 15 $ million.

Une requête s’opposant à cette prise de contrôle a maintenant été déposée par les personnes encore dues par le groupe (par PWInsider). Vince McMahon avait jeté la XFL en faillite plus tôt cette année, laissant la ligue avec plusieurs créanciers non garantis, qui prétendent que les actifs de la XFL seront désormais vendus en dessous de la valeur marchande, les laissant hors de leur poche.

Bien que lesdits créanciers soient largement favorables à ce que The Rock et son groupe reprennent la XFL à McMahon, ils souhaitent que les conditions de la vente soient reconfigurées afin de garantir que les sommes encore dues par la ligue ne soient pas modifiées.

La motion de 13 pages déclare ce qui suit: –

« [Alpha Entertainment] a une obligation permanente de négocier avec l’acheteur proposé les conditions les plus favorables à la succession et qui ne portent pas indûment préjudice à ses créanciers. L’APP proposé, cependant, ne reflète pas ces conditions et cherche à dépouiller la succession d’actifs de valeur sans contrepartie. En tant que tel, le Comité est gravement préoccupé par le fait que la vente envisagée avec l’acheteur proposé ne satisfait pas au bon critère de l’objet commercial et n’est pas dans le meilleur intérêt de la succession du débiteur.

Le tribunal n’a pas encore répondu à l’objection.