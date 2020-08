Alexa Bliss s’est rendue sur le ring la semaine dernière le vendredi soir à SmackDown pour encourager son partenaire Nikki Cross qui combattait Bayley. Les enjeux étaient élevés car le titre féminin de SmackDown était en jeu. Malgré l’aide de The Goddess, Bayley a remporté le match, ce qui a rendu Cross furieux une fois le concours terminé.

Elle a ensuite poussé Alexa Bliss vers le bas avant de la laisser seule sur le ring, par frustration. Puis l’impensable s’est produit lorsque le Fiend de Bray Wyatt est apparu et a attaqué Bliss sur le ring.

Cela semblait être un segment totalement effrayant Cela s’est terminé avec Bray appliquant le finisseur Mandibule Claw verrouillé sur elle. Ce n’était certainement pas quelque chose de confortable à surveiller, mais la WWE a attiré l’attention à travers ce segment.

Sasha Banks a partagé des photos du dernier tournage sensuel de la WWE de Smackdown

Depuis cette semaine, l’attaque de The Fiend contre Alexa Bliss a reçu plus de 2,9 millions de vues sur YouTube, ce qui est de loin le segment le plus regardé de SmackDown.

La deuxième vidéo la plus regardée de l’émission était le match pour le titre entre Bayley et Nikki Cross avec 785000 vues, tandis que le troisième segment le plus regardé était Sonya Deville attaquant Mandy Rose qui a plus de 782000 vues.

Pendant ce temps, Alexa Bliss se faire prendre par The Fiend s’est avéré être un gros problème pour la communauté de lutte professionnelle et pour l’énorme fanbase qu’elle a. Certaines d’entre elles ont même lancé une pétition en demandant justice pour l’ancienne championne des femmes.

Certains fans de la WWE ont déposé un Pétition Chang.org appelé «Justice pour Alexa Bliss». la pétition sérieuse va quelque chose comme ça,

«Lors de l’édition du 31 juillet de SmackDown, notre héros Alexa Bliss a été agressé par un THUG nommé Bray Wyatt. La raison en est de voir le criminel traduit en justice. Veuillez signer ceci pour voir notre reine obtenir la justice qu’elle mérite.

Les émissions de la WWE sont scénarisées et toutes les superstars jouent les personnages qui leur sont remis. Nous pouvons assurer à tout le monde qu’Alexa Bliss va bien et sera de retour le moment venu.

Mais on ne sait pas comment sera son état d’esprit lors du retour. Wyatt l’a toujours utilisée comme appât pour ramener le champion universel Braun Strowman hors du marais pour un match pour le titre de la WWE à SummerSlam.