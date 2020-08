WWE.com

The Forgotten Sons pourrait revenir à la télévision de la WWE sous peu.

Jaxson Ryker a publié ce qui suit sur Instagram vendredi soir, suggérant que le trio est sur la voie du retour: –

Les Forgotten Sons ont été retirés de la télévision de la WWE en juin, lorsque Ryker a pris la décision incompréhensible d’utiliser des tensions raciales accrues aux États-Unis pour essayer de mettre de la chaleur sur lui, son groupe et son slogan, suscitant des critiques généralisées de la part de personnes semblables. Kevin Owens, Mustafa Ali et bien d’autres. Les deux compagnons stables de Ryker (Steve Cutler et Wesley Blake) se sont publiquement éloignés des commentaires, tout comme sa propre sœur.

Des histoires de chaleur dans les coulisses ont suivi, Ryker apparemment devenu une persona non grata dans les vestiaires. On ne sait pas si cela s’est calmé ou non depuis que les Sons ont été bannis de SmackDown.

Dave Meltzer de The Wrestling Observer a rapporté que le trio était sur le point de remporter les championnats par équipe de SmackDown avant que Ryker ne le ruine pour Cutler et Blake. Ils auraient vaincu The New Day dans le cadre de leur querelle en cours, bien que la WWE ait été obligée de pivoter après la gaffe de Jaxson, courant avec Shinsuke Nakamura et Cesar comme champions du talon à la place.

