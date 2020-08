Brie Bella et Daniel Bryan sont maintenant devenus les fiers parents de deux bébés. Leur deuxième enfant est arrivé le 1er août, après quelques jours de retard et c’est un garçon comme informé par un Instagram Publier,

« C’est un garçon!!! 8-1-2020 », écrit-elle.

Bryan et Brie Bella n’ont pas révélé le sexe de leur bébé contrairement à leur sœur aînée Nikki Bella lors de la finale de la saison. Maintenant, ils ont décidé de ne pas divulguer le nom du garçon également.

Peut-être que la famille Danielson a l’intention de conserver cela pour une occasion ultérieure. Brie a mentionné comment ils étaient submergés de joie après l’arrivée du nouveau membre de leur famille.

«Nous sommes submergés de joie et tout le monde est en bonne santé !!!»

La star de la WWE Charlotte Flair partage des photos post-opératoires sur Instagram

Daniel Bryan a fait une pause de la télévision de la WWE pendant plusieurs semaines alors qu’il décidait de rester aux côtés de sa femme, Brie Bella pendant cette saison de grossesse.

On suppose qu’il sera hors de la route, au moins pendant quelques jours, en passant du temps avec le nouveau-né et en s’installant avec leurs deux enfants. Le bébé et sa mère vont bien après l’accouchement, ce qui est une bonne nouvelle.

Stone Cold Steve Austin: la WWE organisera une célébration pour la légende

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour la famille Bella car Nikki Bella et Arem Chigvintsev sont également devenus les fiers parents de leur petit garçon. Le nouveau venu est arrivé un jour avant que Brie Bella ne donne naissance à son fils. Au départ, c’était Brie qui devait arriver la dernière semaine de juillet, mais c’était le garçon de Nikki qui est venu sur terre, un jour plus tôt.

Nikki s’est rendue sur son compte Instagram pour informer tout le monde de la bonne nouvelle. C’est une autre histoire incroyable pour les Bella Twins qui ont accueilli de nouveaux bébés dans ce monde, presque en même temps.

«31/07/2020 Notre petit garçon est ici et nous ne pourrions pas être PLUS HEUREUX et plus amoureux! Tout le monde est en sécurité et en bonne santé », a écrit Nikki.

C’est la première fois que Nikki profite de la maternité avec son partenaire Artem Chigvintsev. Ils ont déjà révélé le sexe du bébé lors de la finale de la saison de Total Bellas, au printemps 2020.

Quant à Brie et Daniel Bryan, ils ont leur premier enfant à Birdie Joe Danielson, né en 2017. Elle est maintenant devenue une fière sœur aînée des deux nouveau-nés.