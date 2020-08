Mandy Rose est récemment devenue une maman de football telle que référée par Corey Graves à SmackDown la semaine dernière. Sonya Deville a coupé ses cheveux dans une certaine mesure, il y a deux semaines, cela l’a forcée à se présenter avec une coupe courte, de toute façon. Cela a attiré l’attention du circuit de lutte professionnelle alors qu’elle publiait quelques photos, décrivant les nouveaux looks.

Cependant, des noms comme Mandy Rose sont mieux connus pour son quotient glamour et elle ne recule pas pour présenter la même chose. Elle est de retour avec la dernière photo de bikini sur elle Compte Instagram après une courte pause. Cela a été tourné ces derniers temps après la nouvelle coupe de cheveux, apparemment. La déesse dorée est magnifique, comme d’habitude dans la tenue noire en deux pièces.

Aucune légende n’a été ajoutée à la photo car elle participait à une virée promotionnelle. Mandy Rose a tagué une marque mondiale sur la photo pour promouvoir les tenues qu’ils ont fabriquées et aider leur page de médias sociaux à gagner des adeptes. Elle profite de son temps à SmackDown, récemment tout en se préparant pour un grand combat à SummerSlam.

Auparavant, Mandy Rose vs Sonya Deville dans un concours de célibataires était la programmation supposée pour la plus grande fête de l’été avec la stipulation Hair vs Hair.

Maintenant, le scénario a pris un nouveau tournant avec l’ajout de The Miz et John Morrison à la mêlée. Peut-être que maintenant Deville fera équipe avec ces deux talons contre l’équipe de Mandy Rose, Otis et Tucker pour un match par équipe à six à SummerSlam.

Outre Mandy Rose, Chelsea Green a également honoré la chronologie Insta des fans de la WWE avec la dernière photo en bikini. Elle est tout à fait la spécialiste lorsqu’il s’agit d’enfiler ces deux pièces. Dans la dernière photo, elle est littéralement éblouissante autour d’une plage. Lors de la promotion d’une marque de mode, l’image ensoleillée était parfaite pour l’ambiance.

La superstar de la WWE NXT, Aliyah, a également rejoint la ligue de publication de photos de piège à soif alors qu’elle déposait une photo de son bikini. La photo de la plage la portait vêtue d’une tenue maigre sur le thème rose. La légende de la photo se lit,

«Restez dynamique! Ne ternissez pas votre éclat car quelqu’un d’autre ne peut pas le gérer. «

La photo a été prise par Daniel Forero qui travaille tout le temps avec des chaudasses de la WWE. Il semble qu’Aliyah ait rejoint le groupe d’élite des superstars qui posent souvent pour lui.