Il se passe beaucoup de choses autour de WWE Raw et SmackDown alors que nous nous dirigeons vers SummerSlam. L’équipe créative a eu l’idée d’un environnement de combat Raw Underground et de l’invasion de la faction Retribution. Ces deux idées ont récemment suscité une tonne d’attention qui, à son tour, a fait grimper les cotes de télévision.

Il y a eu quelques spéculations sur l’utilisation des superstars à l’avenir. Vince McMahon se concentre particulièrement sur certains des noms de Raw et SmackDown qui pourraient recevoir un gros coup de pouce dans un proche avenir. New Day’s Big E est l’un d’eux qui pourrait s’attendre à de bonnes nouvelles à l’avenir concernant sa position sur la liste.

L’ancien champion par équipe de SmackDown profite actuellement d’une course en solo alors que ses partenaires, Xavier Woods et Kofi Kingston, sont hors de combat en raison de blessures (alors que Xavier est absent depuis des mois après avoir subi une blessure à la jambe en 2019, la blessure de Kofi n’est qu’un kayfabe scénario car il avait besoin de temps libre pour passer du temps avec sa famille).

Kofi Kingston: mise à jour sur la carrière et les blessures de l’ancien champion de la WWE

The Wrestling Observer a rapporté que cette course en simple de Big E sur SmackDown pourrait éventuellement conduire à un match de championnat en simple pour lui, à un moment donné. Qui sait si cela pourrait également produire une course au titre pour lui aussi.

On ne sait pas si cela pourrait se produire sur le championnat intercontinental ou le championnat universel puisque ces deux titres sont les deux principaux titres en simple présents sur SmackDown.

Big E a déjà remporté le championnat intercontinental en 2014. Donc, une chasse au championnat universel pourrait être la voie que la WWE pourrait prendre, surtout compte tenu de la façon dont sa poussée en simple est remarquée. E a vaincu The Miz sur SmackDown avec un nouveau finisseur qui a également laissé entendre la même chose.

La seule chose qui pourrait empêcher E d’atteindre de nouveaux sommets est la façon dont les opinions du PDG de la WWE, Vince McMahon, continuent de changer fréquemment sur différents lutteurs à Raw et SmackDown.

Renee Young: Bayley veut combattre l’hôte des coulisses sur WWE Raw Underground

Selon un nouveau rapport du Wrestling Observer, The Boss est devenu un grand fan de la championne féminine de SmackDown Bayley et de son gadget actuel. Il adore son personnage et il n’est pas étonnant que le modèle de rôle ait dépassé 300 jours en tant que champion. Il voudrait apparemment que le personnage de Bayley reste «pour toujours» dans une réunion de 4 heures qui a eu lieu le 31 juillet.

Passant de SmackDown, McMahon considère également deux superstars de Raw pour une grande poussée. Bianca Belair et Peyton Royce de The IIconics sont ces deux nommés qui pourraient se retrouver parmi les deux meilleures stars du single de la marque phare. Il convient de noter que tous ces talents ont déjà commencé à obtenir plus de présence télévisuelle sur RAW qu’auparavant.