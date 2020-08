WWE

Ayant été sans doute le plus grand nom à avoir été lâché par la WWE en avril dernier, l’ancien Rusev a donné un aperçu de la façon dont Vince McMahon n’a pas vu la magie qu’était Rusev Day.

Sous son vrai nom de Miro, l’ancien champion des États-Unis a rejoint le Ryback Show pour discuter de tout un éventail de sujets – y compris une raison déconcertante que Vince a donnée pour que Rusev Day ne soit pas si grave.

Si vous vous souvenez – comme Miro l’a dit dans sa conversation avec Ryback – il fut un temps où les chants de Rusev Day remplissaient les arènes du début de la nuit à la fin de la nuit. Mais quand même, la WWE a refusé d’appuyer sur la gâchette de Rusev et de vraiment le soutenir de manière significative.

Détaillant une interaction avec McMahon, Miro a expliqué: «Je pense, qu’est-ce que je fais ici? Je fais un essai, puis un deuxième essai. J’ai dit: «Vince, nous avons épuisé toutes nos marchandises. Nous battons Roman. Nous battons AJ. Nous battons tout le monde. »Il a dit:« Que voulez-vous dire? »J’ai dit:« La chemise est épuisée, la marchandise est épuisée », et il a dit:« Eh bien, peut-être qu’ils n’ont pas gagné assez. »Je «Je me dis:« Ils n’ont pas fait assez de chemises? C’est pourquoi ma chemise est épuisée? Pas parce que nous faisons du bien? Vraiment, tu vas me donner cette excuse? »

Pour Rusev, il était l’exemple classique d’un talent qui se surpassait bien plus qu’il ne l’aurait jamais été.

La WWE considérait clairement la Brute bulgare comme ayant un certain plafond, mais il y avait un sortilège avec Rusev – comme tant d’autres stars au fil des ans – où les fans étaient derrière lui d’une manière si naturelle et organique qu’il était déconcertant de ne pas voir la WWE Acceptez cette réponse des fans et courez avec.