WWE

S’exprimant lors d’une apparition sur Sitting Ringside avec David Penzar, l’ancien champion de Raw Tag Team Luke Gallows a révélé que Roman Reigns était la personne qui avait contribué à changer en profondeur la culture des vestiaires de la WWE.

Au fil des ans, nous avons entendu d’innombrables histoires de lutteurs vétérans bizutant les stars de demain dans leurs premières années. Cependant, l’époque des nouvelles recrues à la WWE et des recrues victimes d’intimidation ou de test semble maintenant être principalement dans le passé et le récent Good Brother pense que « The Big Dog » est à remercier pour cette meilleure atmosphère. Il a également admis qu’il n’était pas ravi de retourner dans l’entreprise en 2016 et qu’il aurait préféré rester au Japon.

«Je vais dire ceci. Je n’étais pas fan de Gallows, Anderson et AJ Styles rejoignant la WWE en 2016. Je l’ai dit publiquement. Je pensais que nous avions fait une bonne chose au Japon.

«Quand j’y suis arrivé en 2016, j’ai été agréablement surpris car les vestiaires d’autrefois avaient changé. La vieille garde était partie. Ce n’était pas tout le monde qui se promenait sur des œufs. J’accorde un grand crédit à Roman Reigns pour cela. Ce n’était pas nécessairement l’ambiance des vestiaires à la WWE, c’était l’ambiance de certaines personnes qui n’étaient pas en charge qui essaient toujours de mener à travers la peur et tout le monde est censé avoir peur de tout le monde et de tout ça. »

Reigns a régulièrement été salué comme un chef de file exceptionnel dans les vestiaires par des stars comme Mike Kanellis, Aleister Black, Kurt Angle et bien d’autres, il n’est donc pas surprenant de l’entendre crédité comme la personne responsable de l’amélioration de l’environnement des coulisses.

Gallows peut maintenant être trouvé sur Impact Wrestling avec son compagnon Good Brother ‘Machine Gun’ Karl Anderson et le duo semble également prêt à retourner au Japon dès que la situation mondiale actuelle le permettra.