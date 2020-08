WWE

La WWE a déposé de nouvelles marques pour le «Main Event du samedi soir».

L’émission classique a été diffusée tout au long des années 80 et au début des années 90 et a même fait un retour au milieu des années 2000, avec des matchs comme Edge Vs Jeff Hardy et Shane McMahon Vs Shawn Michaels lors des événements du week-end.

Maintenant, il semble que la WWE pourrait aligner un autre retour pour le spectaculaire du samedi soir, alors que la société a déposé une foule de marques pour l’utilisation du nom sur tout, des vêtements aux taille-crayons.

Il convient de noter que, quelques années avant que la crise sanitaire mondiale actuelle ne frappe la planète, la WWE a demandé de manière intéressante aux fans dans une enquête ce qu’ils aimeraient voir sur le réseau WWE. L’une des options de l’enquête était la diffusion d’émissions maison sur le réseau sous la bannière du «Main Event du samedi soir».

Malgré ces nouvelles de marque, il n’y a toujours aucune garantie que Vince McMahon suivra en fait la renaissance d’un Main Event du samedi soir. Même s’il le faisait, il ne serait probablement pas ramené sur le circuit des house show en raison de la WWE mettant des événements en direct sur la glace pendant cette période surréaliste.

Faire de l’émission un autre spin-off de NXT Takeover, un peu comme In Your House, ou même s’inspirer de la récente émission spéciale Great American Bash TV pourrait être une option.

Bien que rien ne soit concret en ce moment, les doigts croisés nous voyons le vieux doré ramené sur nos écrans dans un avenir proche.