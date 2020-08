WWE.com

The Wrestling Observer a récemment noté que la WWE avait déposé des marques déposées dans des écuries comme Imperium, Gallus, Grizzled Young Veterans et Indus Sher et Legado del Fantasma.

Maintenant, Dave Meltzer et son équipe ont fait la lumière sur d’autres marques que la société souhaite protéger.

Comme avant, ils viennent tous de NXT et NXT UK.

‘Primate’ Jay Melrose, Wild Boar, Malcolm Bivens, Mercedes Martinez et Raquel Gonzalez sont les noms énumérés cette fois. Vous trouverez ci-dessous le dépôt complet WWE enregistré auprès de l’USPTO (United States Patent & Trademark Office) …

