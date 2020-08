AEW

Le challenger All Out 2020 de la championne féminine AEW Hikaru Shida a été confirmé samedi sur Dynamite, sous la forme de son équivalent NWA Thunder Rosa.

Un package pré-enregistré a joué qui montrait Rosa – identifiée comme tenant du titre de NWA, et avec la ceinture en remorque – répondant à l’appel de Shida pour les challengers. Comme le font tous les prétendants aux championnats de lutte, Rosa a juré de prendre la sangle de son adversaire.

Bien que Shida elle-même ne figure pas sur Dynamite et n’ait pas offert de réponse officielle, l’AEW a confirmé que le match aura lieu lors de leur extravagance annuelle le mois prochain.

Rosa a remporté le championnat féminin de la NWA lors de la spéciale Hard Times de la promotion le 24 janvier. Le Mexicain n’a réussi que deux défenses du titre – face à Allysin Kay et Melina – avant que la pandémie mondiale ne mette effectivement fin aux opérations de la NWA.

Shida, quant à elle, a été vue pour la dernière fois lors de l’édition du 12 août de Dynamite, au cours de laquelle elle a battu Heather Monroe.

AEW All Out 2020 doit avoir lieu le 5 septembre. En plus du match de championnat féminin, Jon Moxley défendra la version masculine contre MJF, tandis que Chris Jericho et Orange Cassidy se rencontrent dans un concours absurde ‘Mimosa Mayhem’.