WWE

Vince McMahon se tourne actuellement vers la période la plus prospère de la WWE afin de stimuler la croissance plus de 20 ans plus tard.

C’est le mot de Dave Meltzer, qui s’est exprimé sur le sujet lors du dernier épisode de Wrestling Observer Radio. Meltzer a déclaré que la mentalité actuelle de la WWE consiste à essayer d’imiter ce qui a fonctionné pour l’entreprise dans les années 90 et à l’appliquer à RAW et à SmackDown, d’où les récents changements apportés au produit principal.

Ces changements étaient apparents sur l’épisode de RAW de cette semaine. Entre le retour de Shane McMahon, RAW Underground, et la nouvelle écurie « chaos », la WWE a tenté de capturer une sensation plus cruelle et plus nerveuse dans un produit que beaucoup considèrent comme devenu trop sûr et désinfecté. Cela s’est traduit par une augmentation d’environ 100 000 téléspectateurs par rapport à la semaine précédente.

Meltzer a également affirmé que le processus d’écriture de RAW avait vu Vince et le reste de son équipe jeter un tas d’idées différentes sur le mur pour voir ce qui resterait, ce qui pourrait signifier une concentration accrue sur Underground et la nouvelle faction la semaine prochaine.

Recréer une deuxième Attitude Era en 2020 serait impossible, compte tenu des changements sociétaux et de la cote de télévision de la WWE, bien qu’il soit intéressant de voir si cette approche accélère la croissance au-delà de sa première semaine.