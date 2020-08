WWE

Le Wrestling Observer Newsletter rapporte que le juge Jed Rakoff a rejeté la requête de la WWE visant à rejeter un procès intenté contre eux pour un certain nombre de problèmes.

La WWE a récemment été frappée de multiples poursuites judiciaires qui alléguaient avoir violé le Security Exchange Act en faisant des déclarations trompeuses et même fausses sur leur relation avec l’Arabie saoudite. Le principal problème étant qu’ils n’ont pas révélé ce qui aurait pu être considéré comme une information négative, ce qui a conduit les gens à acheter des actions à des prix faussement gonflés.

Maintenant, le Wrestling Observer Newsletter a annoncé que le juge dans cette affaire avait rejeté la requête en radiation de la société parce qu’il avait décidé qu’il y avait suffisamment dans les allégations qui pourraient être vraies selon les règles qui décident des requêtes en rejet. En plus de cela, le juge n’a pas non plus jeté un témoignage sur la tristement célèbre situation d’otage d’avion en Arabie saoudite.

La déclaration du juge Jed Rakoff du tribunal de district américain du district sud de New York sur la question se lit comme suit:

«En fin de compte, aucun des nombreux arguments des accusés ne réussit. Fondamentalement, cela est dû au fait que la plainte, bien que n’étant pas un modèle de clarté, allègue de manière adéquate une allégation globale de fraude sur les valeurs mobilières qui est non seulement plausible, mais également conforme aux exigences de plaidoiries renforcées applicables à ce type d’action. Alors que les accusés ont tracé un troupeau virtuel d’objections au (procès), après une inspection minutieuse, aucun n’est gagnant.

Le procès initial a été déposé en mars par la police Warren et le système de retraite des pompiers contre la WWE, le président Vince McMahon et deux des anciens officiers de la société Michelle Wilson et George Barrios.

Restez à l’écoute au fur et à mesure que cette affaire se déroulera au cours des semaines et des mois à venir.