Les vestiaires féminins de la WWE n’ont pas de plus grandes puissances de stars, ces derniers temps et Natalya est l’une d’entre elles à qui les enregistrements télévisés sont manquants. Depuis des mois maintenant, Becky Lynch est hors de l’équation pour des raisons de grossesse et nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce qu’elle revienne bientôt.

Charlotte Flair a également subi une chirurgie d’implant mammaire qui la garderait hors de combat pendant une durée inconnue.

La perte de Natalya a été un coup dur supplémentaire pour l’équipe créative de la WWE car elle est un atout majeur pour les enregistrements télévisés. Heureusement, même si elle va bien battre la situation du coronavirus qui pourrait être de retour dans l’équation d’ici Summerslam 2020.

La superstar vétéran a récemment pris son compte Instagram pour offrir à ses fans des photos glamour dans des tenues noires.

Les stars de la WWE Lana et Kelly Kelly se montrent sur les dernières photos Instagram

Natalya a participé à quelques séances de photos dans un passé récent. Tout en étant absente de la WWE, elle a participé à un tournage pour @workhorsefitnessproducts. Maintenant, elle a été vue en train de se jumeler avec sa sœur Jenni Neidhart tout en portant une superbe tenue noire. Apparemment, ils ont partagé un bon moment en faisant cela et Nattie espérait que Jenni pourrait finir par être un lutteur,

«Notre nouvel EP @youtube est disponible! Et après avoir regardé ça, je pense que @harttotable doit se lancer dans la lutte! Elle a les… compétences. «

Carmella publie une photo chaude; Nouveau couple WWE confirmé dans la boîte de commentaires

Les deux membres de la famille Neidhart ont leur propre chaîne Youtube et d’autres sur les séances photos seraient disponibles sur cette plateforme. Jenni a également partagé quelques clichés de la séance photo avec la légende ci-dessous,

«Seulement deux filles canadiennes en velours noir par une chaude journée d’été summer merci d’avoir pris cette photo.»

En suivant ses mises à jour sur les réseaux sociaux, Natalya passe un bon moment avec les membres de sa famille tout en restant à la maison. Elle a également été vu en formation avec son mari TJ Wilson dans un ring personnel à la maison, ce qui pourrait indiquer que ce dernier envisage de reprendre ses fonctions de lutte.

Pour ceux qui ne le savent pas, TJ est disqualifié de l’action dans le ring après s’être blessé au cou, blessé lors d’un match de lutte contre Samoa Joe.

Natalya a passé quelques jours en quarantaine alors que TJ était malade et elle a maintenant hâte de revenir et de profiter d’un scénario avec Lana. La WWE avait apparemment de grands projets avec ces deux-là impliqués dans une future course au titre par équipe féminine qui pourrait être en préparation, sous peu.