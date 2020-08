Alexa Bliss était aux côtés de sa bonne amie Nikki Cross lors de la course au titre de cette dernière contre la championne féminine de SmackDown Bayley. Mais Nikki n’a pas pu remporter la ceinture à deux reprises et a subi des pertes nettes qui ont entraîné des frustrations. Elle a ensuite poussé Bliss sur le tapis qui a conduit à une parodie.

Une fois le match terminé, La déesse a été attaquée par un démon. Le Fiend de Bray Wyatt est apparu sur le ring pour appliquer la griffe mandibule sur Alexa Bliss. Il semble que Nikki Cross ne se remet pas de l’horrible série d’actions, y compris sa propre trahison. Elle a maintenant hâte d’inventer les choses avec son partenaire de tag team. Elle est déterminée à garder le lien intact.

Révélé: Les stars de la WWE Raw-Smackdown, Vince McMahon, veut donner de l’élan

Après que Nikki Cross ait laissé Alexa Bliss à l’intérieur du ring, on supposait que le tandem était terminé pour de bon. Mais la dernière apparition ne le suggère pas. Cross a finalement rompu son silence et expliqué pourquoi elle avait laissé Little Miss Bliss là-bas pour que The Fiend l’attaque. Elle semblait dévastée de voir Bliss malmenée d’une manière très étrange.

La star de la WWE Peyton Royce se prépare pour la compétition de musculation et de Biniki

L’attaque du démon contre Alexa Bliss: Nikki Cross se sent désolé

Nikki Cross a mentionné qu’elle réfléchissait à quoi dire depuis ce jour. Elle était «solennelle et différente de son moi énergique habituel.» Elle a dit qu’elle continuait à rejouer le moment encore et encore dans sa tête tout en poussant Alexa Bliss et en la laissant là.

Elle est désolée et veut exprimer cela. Elle est désolée d’avoir choisi un titre sur leur amitié. Elle doit maintenant trouver un moyen de faire les choses correctement.

Cependant, Cross n’a jamais mentionné ce que serait son prochain mouvement. Elle a été tenue à l’écart de SmackDown TV de l’attaque dévastatrice qui a eu lieu il y a deux semaines. Le Fiend, quant à lui, a tenté de répéter l’attaque, la semaine dernière, mais Alexa Bliss a réussi à l’éviter. Dans l’épisode de SmackDown de cette semaine, l’ancienne championne féminine est annoncée pour expliquer ce que l’on ressent d’être victime de The Fiend,

«Ces deux semaines ont été pénibles pour Alexa Bliss, car elle a été au centre des jeux d’esprit de« The Fiend »Bray Wyatt avec le champion universel Braun Strowman. Bliss va maintenant s’asseoir pour une interview afin de partager sa version de l’histoire des événements menaçants des deux dernières semaines.