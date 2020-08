WWE

Aujourd’hui, la WWE accueillera une répétition spéciale de leur installation ThunderDome très médiatisée dans l’Amway Center, à Orlando, avant les débuts du gimmick sur l’épisode de SmackDown de cette semaine, avec un nombre limité de fans invités à participer et à tester ce que la promotion appelle un « expérience visuelle de pointe. »

Avant cela, Justin Barrasso de Sports Illustrated et Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet sont devenus des vidéos exclusives du travail en cours ThunderDome.

Barrasso a tweeté ce qui suit, qui montre le ThunderDome en cours de reconstitution: –

La vidéo Pro Wrestling Sheet offre une perspective différente: –

Cette chose a l’air dingue. C’est à peu près aussi éloigné de l’esthétique lugubre du Performance Center que la WWE pourrait peut-être l’obtenir sans fans et bien qu’incomplète, il est clair que la promotion va pour le grand, explosif et explosif ici. La pyrotechnie, les caméras de drone, les lasers et plus encore sont promis pour le ThunderDome, qui devrait être en place pour la durée de la résidence Amway Center de la WWE (jusqu’en octobre).

La WWE revient également à un calendrier de diffusion en direct avec la mise en œuvre de ThunderDome, s’éloignant des émissions pré-enregistrées au Performance Center. SmackDown sera le premier, avec des fans virtuels du monde entier en streaming, alors espérons que la répétition se passe bien.