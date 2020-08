WWE.com

Dominick Mysterio et Seth Rollins seront désormais en tête-à-tête à SummerSlam dans un combat de rue, selon un nouveau communiqué de presse de la WWE.

Le couple a signé le contrat pour leur bataille imminente à Raw cette semaine, Rollins semblant suggérer que le premier fils de Rey Mysterio serait en mesure d’apporter des armes à la plus grande fête de l’été.

Pourtant, il semble maintenant que la WWE ait doublé la violence armée après que Dominick ait été brutalement battu avec un bâton de Kendo par son adversaire après la signature du contrat, et les deux hommes seront désormais libres de se battre avec divers objets.

La WWE a publié la déclaration suivante confirmant la stipulation:

À SummerSlam, Dominik Mysterio participera à son premier match de la WWE contre l’une des plus grandes – et des plus dépravées – Superstars de l’ère moderne à Seth Rollins. Et ce ne sera pas n’importe quel concours régulier – ce sera un combat de rue.

Pour Dominik, cette bataille est plus que personnelle, c’est la famille. Après la conclusion brutale de Eye for an Eye Match à The Horror Show à la WWE Extreme Rules, les attaques vicieuses de Rollins contre le père de Dominik, le légendaire Rey Mysterio, ont finalement abouti à une conclusion terrifiante.

Avec la vue et la carrière de l’emblématique luchador en danger, Dominik a finalement été poussé trop loin et a commencé à défendre seul l’héritage et le gagne-pain de son père.

Alors que Rollins et son disciple, Murphy, répétaient leur attaque contre l’œil d’Aleister Black, Dominik est sorti en se balançant littéralement et a dispersé le duo moralisateur avec une attaque de bâton de Kendo. Rollins et Murphy ont eu leur revanche, brutalisant Dominik avec l’un des coups de bâton de Kendo les plus vicieux jamais effectués dans un cercle carré.

Il était clair qu’une rivalité aussi volatile ne pouvait être réglée que dans un seul sens – un combat de rue.

La rage de Dominik le mènera-t-il à une victoire sur la superstar sadique? Ou Rollins fera-t-il subir au jeune Mysterio un sort similaire à celui de son père?

Assistez à la confrontation houleuse et à toute la diffusion de SummerSlam en direct sur le réseau WWE primé le dimanche 23 août à 19 h. HE / 16 h PT.

Dans ses apparitions constantes sur la programmation de la WWE au cours de la dernière année environ, Dominick a prouvé à maintes reprises qu’il avait le potentiel d’être une star sérieuse dans l’entreprise, tout comme son père. À seulement 23 ans, cependant, il a encore beaucoup à apprendre entre les cordes, et j’espère que cette stipulation basée sur les armes aidera à masquer les faiblesses compréhensibles de son jeu en ce moment.

Le dernier épisode de Raw avant SummerSlam pourrait également voir le retour du père de Dominick, alors qu’une récente vidéo de la WWE faisant la promotion de l’émission semblait faire allusion à Rey Mysterio confrontant Rollins pour ses actions barbares.