WWE.com

De nombreux fans de catch ont régulièrement critiqué la WWE pour la mauvaise gestion de l’ancien Revival par la société, et il semble maintenant que plusieurs des plus grands noms de la WWE souhaitaient également que l’organisation en fasse plus avec FTR.

Dans un nouveau rapport de Fightful, Randy Orton, Roman Reigns, Shane McMahon, Bray Wyatt, The New Day et The Usos auraient tous proposé des idées pour travailler avec Dash Wheeler et Scott Dawson.

C’est toute une liste de talents, mais les puissances de la WWE étaient toujours réticentes à faire quoi que ce soit de sérieux avec FTR.

Parmi les noms mentionnés, Reigns et Orton auraient tous deux eu des réunions individuelles avec Vince McMahon afin de faire avancer quelque chose avec The Revival – seulement pour que ces conversations tombent largement dans l’oreille d’un sourd.

Bien sûr, nous avons pu voir The Revival rejoindre Randy Orton pendant quelques semaines en tant que groupe connu sous le nom de FTRKO. En tant que visuel, voir Wheeler et Dawson se tenir aux côtés de Randy a fait une belle vue. Ils ressemblaient à un trio qui traînait ensemble, ils se mêlaient brillamment dans le ring et tous les trois se jouaient parfaitement.

Depuis son départ de la WWE et sous les noms de Dax Harwood et Cash Wheeler, FTR a admis que la seule raison pour laquelle le court terme avec Orton a duré aussi longtemps était à cause de la volonté de Randy pour le triumvirat de travailler ensemble.

Une fois cette relation à l’écran terminée, FTR a vu cela comme le dernier clou dans le cercueil et a vu leur avenir ailleurs.

La défaite de la WWE est clairement le jeu d’AEW, avec FTR la meilleure équipe de tag (oui, je l’ai dit!) De la planète.