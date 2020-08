WWE.com

S’exprimant sur le podcast After the Bell, la WWE Hall of Famer Beth Phoenix a révélé exactement pourquoi elle avait décidé de rattraper sa carrière sur le ring en 2012.

Phoenix a été «congédié» par la directrice générale de l’époque, Vickie Guerrero, pour sa performance lors d’un match avec AJ Lee en octobre 2012. Pourtant, en réalité, l’ancienne championne féminine lui avait donné un préavis en septembre et voulait partir pour un certain nombre de les raisons.

Elle a déclaré à l’animateur de podcast Corey Graves que ses grands-parents et son oncle – dont elle était particulièrement proche – sont tous décédés soudainement d’un cancer au cours d’une période d’un an. En raison de ses engagements envers la WWE, Phoenix a malheureusement dû rater des funérailles. En plus de cela, Phoenix a également affirmé qu’elle était épuisée par le calendrier fou de la WWE et la star a admis qu’elle « avait versé des larmes en espérant que je ne gâchais pas ma vie ».

À ce moment de sa vie, Phoenix venait également de rencontrer Edge à la suite de sa retraite soudaine de la lutte et les deux hommes ont décidé qu’ils étaient prêts à fonder une famille. Tout ce qui précède a finalement conduit Phoenix à choisir de s’éloigner du ring à un si jeune âge.

Le «Glamazon» est depuis apparu sporadiquement dans les matchs au fil des ans, apparaissant dans quelques Royal Rumbles féminins et la lutte à WrestleMania 35. En dehors du ring, Phoenix joue actuellement en tant que commentateur de couleur NXT.