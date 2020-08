Alexa Bliss et Braun Strowman étaient une paire assez intéressante à la WWE. Bien qu’ils n’aient jamais été des amoureux traditionnels à la télévision, WWE Universe adorait voir leur couple où ils étaient nommés Team Little Big. Ils étaient partenaires pour le Mixed Match Challenge où ils ont réussi à attirer beaucoup d’attention et le couple d’amis a donc été un succès.

C’était des exemples du début de 2018, après quoi Alexa Bliss et Braun Strowman sont allés dans des directions différentes et la WWE a mis beaucoup de temps à taquiner la relation amoureuse entre le duo. Bliss a admis le vendredi soir SmackDown de la semaine dernière qu’il y avait quelque chose entre eux.

Alexa Bliss-Braun Strowman: Pourquoi la WWE a relancé l’angle romantique

Pendant Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer a expliqué pourquoi ces deux-là avaient été réunis ces derniers temps tout en culminant un match pour le titre à SummerSlam 2020. La WWE revient apparemment à cette idée comme fourrage pour le programme actuel de Strowman avec Bray Wyatt. Alexa Bliss impliquée dans la scène est utilisée comme facteur x à la télévision.

Les anciennes divas de la WWE Maryse et Kelly Kelly partagent les dernières photos chaudes sur Instagram

«Il y a toujours eu cette chose que vous auriez su, en quelque sorte, mais c’était en quelque sorte là qu’il y avait un lien avec Team Little Big et elle le dirigeait et il avait le béguin pour elle. Tout était là. C’était il y a des années, et cela n’a pas été touché depuis des années, maintenant ils le ramènent. Ils doivent trouver quelque chose, mais au moins maintenant, ils essaient quelque chose qui fonctionne. «

(Transcription par ringsidenews.com)

WWE Thunderdome – Summerslam apportera une expérience unique aux fans

Braun Strowman a échoué lors du Wyatt Swamp Fight au Horror Show à Extreme Rules 2020, le mois dernier. Pendant l’absence du Monster Among Men, The Fiend Bray Wyatt a attaqué Alexa Bliss car il voulait que son adversaire soit attiré à la télévision. Il l’a fait la semaine dernière et a fini par mettre la main sur la Déesse.

Alexa Bliss «mettre la main» de Braun Strowman a attiré une grande attention en ligne, car leur vidéo sur YouTube a reçu une réponse beaucoup plus importante de toute autre vidéo publiée par la WWE depuis SmackDown, la semaine dernière. C’est un scénario intéressant alors que la WWE a ressuscité Team Little Big, puis a finalement détruit la connexion entre les deux partenaires de l’équipe.