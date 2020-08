À Raw, Aleister Black a été complètement battu par Seth Rollins et Murphy pendant deux semaines consécutives. Son œil a été ciblé après le scénario avec Rey Mysterio, qui est apparemment dédié aux plus grandes marchandises de la WWE. Il y a eu de nombreuses rumeurs autour de Black, en ce moment. Mais il semble qu’il restera dans l’équation plutôt que de rester sur la touche.

Des rapports précédents suggéraient qu’Aleister Black serait radié de WWE TV parce que Vince McMahon n’aime pas son gadget. Mais la blessure à l’œil et un Curb Stomp sur la tête de Seth Rollins ont peut-être changé le scénario. Il semble que maintenant Black pourrait se préparer pour un grand match à SummerSlam.

Lacey Evans menace de quitter la WWE; Partage le piège à soif Photos

Apparemment, l’angle de la blessure a été fait pour que Black contre-attaque Seth Rollins ou Murphy ou contre les deux lors de la plus grande fête de l’été. Comme indiqué par ringsidenews.com, «Les sentiments de Vince McMahon à l’égard des noirs ne sont pas négatifs, mais il craint que l’ancien champion NXT ne manque de quelque chose pour un appel plus large.»

Il a également été noté que la WWE ne peut pas se permettre de perdre des superstars à la télévision, car beaucoup d’entre elles sont déjà hors service en raison de la pandémie de coronavirus. Au contraire, ils pourraient stratégiquement former des superstars pour les matchs de SummerSlam. Ainsi, nous ne serons peut-être pas surpris si Aleister Black se retrouve face à Seth Rollins dans un concours de simple.

Cependant, il a également été signalé que Dominik est également présent «dans le mélange» par un membre de l’équipe de rédaction proche de la situation. Ils jouent actuellement avec quelques idées et Rey Mysterio s’inscrivant à la WWE pourrait certainement changer la situation. Pour le moment, la WWE risquerait de taquiner les fans avec son adversaire potentiel de SummerSlam.

Mandy Rose vs Sonya Deville: la WWE démarre Hair Vs Hair Angle pour Summerslam

Seth Rollins vs Dominik est le favori évident, ainsi qu’un match par équipe où Dominik ferait équipe avec Aleister Black contre Rollins et Murphy. «Toutes les options sont en cours de discussion», à ce stade.

De plus, une revanche de WrestleMania contre Kevin Owens ne peut pas non plus être annulée à SummerSlam car ces deux-là se sont affrontés ces derniers temps. Vince McMahon nourrit actuellement toutes les idées et donnerait le signal vert final lorsque le moment serait venu.