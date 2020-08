Drew McIntyre défendra son championnat de la WWE contre Randy Orton à SummerSlam 2020, ce qui sera la défense la plus difficile de son règne de titre.

Mais ce n’est pas quelqu’un qui a reculé après un combat, surtout à ce stade où il est le champion en titre de la WWE qui a montré sa domination plus que quiconque dans les vestiaires. Il n’a même pas perdu une seule défaite, cette année.

Il semble qu’il ne sera pas non plus du côté des perdants à la plus grande fête de l’été. Les cotes de paris actuelles répertoriées par Pariez sur la WWE montrent que Drew McIntyre est le favori pour conserver son championnat contre The Viper. Il est susceptible de gagner le match contre le futur Hall of Famer. Cependant, les chances sont toujours très proches.

Drew McIntyre est susceptible de gagner avec une cote de -150 par son nom alors que Randy Orton a une cote de +110. Au vu des chiffres, il semble qu’il y ait beaucoup de place pour Orton pour remporter la victoire. Dans l’ensemble, cela pourrait être un match qui pourrait se dérouler dans les deux sens, d’autant plus que Vince McMahon continue de changer d’avis sur les résultats des matchs.

Drew McIntyre a été du côté des récepteurs d’une poussée depuis le début de cette année. Il fait partie de ces gars de Paul Heyman que l’ancien directeur exécutif de Raw a beaucoup favorisé.

Heureusement, la poussée n’a pas pris fin même après que Heyman a été renvoyé de son poste, il y a quelques mois. Son règne entier en tant que Champion de la WWE s’est déroulé devant un public nul. Mais il a quand même reçu une forte réservation tout en détenant le titre le plus prestigieux.

Quant à Randy Orton, il a aussi le plus de succès en tant que talon à Raw, et il était donc évident qu’un match se déroulerait à SummerSlam contre Drew McIntyre. Les statistiques le favorisent également beaucoup car il a déjà remporté trois titres mondiaux dans cet événement particulier. Le roi de Claymore Country devrait donc se concentrer.

Dans l’épisode de WWE RAW de cette semaine, Drew McIntyre est prêt à envoyer un message à son adversaire SummerSlam pour reprendre de l’élan,

«Randy Orton a clairement indiqué qu’il viendrait pour le championnat de la WWE de McIntyre lundi dernier à Raw, et The Viper a frappé en premier, laissant tomber le champion avec un RKO tonitruant après la victoire exténuante de McIntyre sur Dolph Ziggler dans un match de règles extrêmes. Comment le champion de la WWE intrépide réagira-t-il à l’attaque impitoyable d’Orton hors de nulle part? Renseignez-vous sur Raw, ce lundi à 8/7 C sur USA! »