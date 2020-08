Fils du légendaire Rey Mysterio, Dominik fera ses débuts sur le ring à la WWE de la manière la plus grandiose possible. Lors du pay-per-view SummerSlam 2020 de dimanche, il participera à un combat de rue contre Seth Rollins qui se déroulera au WWE ThunderDome qui se trouve au Amway Center d’Orlando, en Floride. Cela apportera une expérience unique à l’univers de la WWE, c’est le moins qu’on puisse dire.

Mais Dominik vivra un moment inoubliable de sa carrière lorsqu’il affrontera la figure fondamentale de la WWE ce soir-là dans le premier match de l’histoire, il concourrait. Peu de gens pourraient s’attendre à faire des débuts aussi gigantesques lors de la plus grande fête de l’été, SummerSlam 2020 via un match de chapiteau. Cependant, les responsables de la WWE ne voulaient pas que le jeune fasse ses débuts sur le ring lors d’un match en simple.

Selon Tom Colohue, Rey Mysterio a été celui qui a veillé à ce que la WWE place Dominik dans un match en simple à SummerSlam 2020 si ou sinon il n’allait pas signer un contrat avec la WWE. Mysterio a obtenu ce qu’il voulait et par la suite, il a signé un nouvel accord pour continuer son passage à la WWE. En conséquence, il a également fait une apparition sur l’édition à domicile de WWE Raw pour SummerSlam.

«Je ne peux vraiment pas voir cela comme autre chose qu’un message de Vince McMahon à Rey Mysterio. Quelque chose comme, si votre fils se blesse, c’est à vous de nous avoir poussés à l’impliquer trop tôt parce que la WWE ne voulait pas que Dominik fasse ses débuts dans un match en solo à ce stade, mais c’est ce que Rey voulait, et Rey voulait s’assurer qu’ils le faisaient. ce qu’il voulait avant d’envisager de signer un nouveau contrat », a déclaré la source.

Selon d’autres rapports de Observateur de lutte, Kevin Owens devait également poursuivre sa querelle avec Seth Rollins et former une équipe avec Dominik Mysterio à la télévision. Cela aurait pu aboutir à un match par équipe à SummerSlam 2020, mais Vince McMahon a ensuite abandonné Owens de sa querelle avec Rollins parce que Rey Mysterio a accepté de rester avec la WWE et Dominik a dû jouer dans un match en solo.

C’est la raison pour laquelle Owens n’a pas fait l’arrêt pour Dominik lorsqu’il a été battu par Seth Rollins et Murphy, il y a quelques semaines, car il ne fait plus partie de cette querelle. Maintenant, tout tourne autour de Seth Rollins et Murphy contre Rey et Dominik Mysterio en route pour SummerSlam 2020.

Owens a perdu contre Randy Orton lors du match de l’événement principal du 10 août RAW pour se faire passer à la télévision. Il n’est pas prévu pour Owens d’avoir un match à SummerSlam 2020 sinon la WWE l’ajoute pour un match de coup d’envoi au tout dernier moment.