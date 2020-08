La plus grande fête de l’été est dans moins de deux semaines dans le calendrier de la WWE et la société prépare les choses en vue de l’événement. Le concept WWE Raw Underground a attiré une tonne d’attention de la part du circuit de lutte Internet qui continuerait, ce soir, de présenter plus de combats de tir dans la série. Nous entendrons également des mises à jour sur le groupe nommé Retribution qui a récemment semé le chaos sur la programmation de la WWE.

Deux solides matchs du main-event seront également au programme où Randy Orton affrontera Kevin Owens dans un concours de simple tandis qu’Asuka affrontera Bayley, lorgnant un match pour le titre SummerSlam. En outre, les champions en titre de la WWE Raw Tag Team continueront leur enquête sur qui a empoisonné Montez Ford, la semaine dernière, lorsque l’émission sera diffusée depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Kamala, vétéran de la vieille école de la WWE, décède; Aurait été testé positif au COVID

Le Hall of Famer de la WWE, Ric Flair, a essayé de donner des conseils à Kevin Owens pour qu’il ressemble davantage à Randy Orton afin qu’il puisse atteindre le niveau du championnat. Mais KO a pris le Nature Boy au dépourvu en défiant la Viper à un match qui se termine, ce soir. Une bataille entre les deux plus grandes superstars de WWE RAW mériterait d’être regardée dans l’événement principal, mais il y a plus à raconter.

Machine à rumeurs a indiqué que Randy Orton a hâte de mettre fin à son alliance avec Ric Flair, pour de bon. Il ne veut pas le garder en tant que manager, mais veut plutôt se mettre dans la tête, rester fidèle à son gadget Legend Killer. Cela enverrait également un message au champion de la WWE Drew McIntyre avant leur match pour le titre SummerSlam.

Mandy Rose lance un nouveau look sur Smackdown; Match potentiel WWE Summerslam

Dans l’autre grand match de la nuit, Asuka affrontera la championne féminine de SmackDown Bayley. L’impératrice de demain n’a pas oublié l’assaut brutal de Bayley contre son amie proche Kairi Sane, et elle ferait de son mieux pour chercher la rédemption contre elle.

De plus, comme Stephanie McMahon l’a mentionné à SmackDown, une victoire contre Bayley pourrait lui valoir une chance pour le titre WWE Raw Women à SummerSlam.

L’émission phare a dû s’inquiéter des cotes de télévision, pendant des semaines, mais l’outil WWE Raw Underground s’occupe de la situation, générant beaucoup d’intérêt parmi les fans.

Les monstrueux Dabba-Kato, Erik des Viking Raiders, Dolph Ziggler et The Hurt Business ont remporté la première édition. Le style de tir des combats sans règles de base revient cette semaine avec plus de concurrents sur le ring et nous avons hâte de voir la suite.

La semaine dernière, les concours de simple entre les champions par équipe de la WWE Raw et les challengers ont pris fin soudainement car on a appris que Montez Ford avait été empoisonné.

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, la femme de Ford, Bianca Belair, pense que Zelina Vega et ses deux clients sont derrière cela. Elle a également attaqué Vega lors de son stream Twitch, la semaine dernière. Vega doit fournir une raison pour prouver qu’elle n’est pas derrière l’attaque.

Nous nous attendons également à recevoir une mise à jour sur le groupe qui a créé un massacre à la fois à WWE Raw et à SmackDown, la semaine dernière. L’identité des membres à côté de leur motivation n’est pas encore connue. Pourraient-ils encore planifier une autre invasion? Nous trouverons les réponses lors de la diffusion de l’avant-dernier épisode de la marque rouge avant SummerSlam.