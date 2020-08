Charlotte Flair a pris un congé de la WWE, car elle avait besoin de subir une chirurgie plastique. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, elle pourrait embarquer pour une toute nouvelle série télévisée qui n’a aucun lien avec la WWE.

Il est à peu près certain qu’elle ne sera pas vue à la WWE TV, de si tôt. C’est une occasion rare où la WWE n’aura pas à son service la dix fois championne féminine.

Comme indiqué précédemment, c’est le 25 juillet que Charlotte Flair a subi le couteau pour résoudre un «problème d’implant». Depuis lors, on dit qu’elle a attiré l’attention des fabricants d’un énorme série télévisée, qui veulent lancer The Queen dans leur émission. Il est peut-être juste de dire qu’elle est la prochaine superstar de la WWE qui pourrait gagner une célébrité grand public.

La star de la WWE Charlotte Flair partage des photos post-opératoires sur Instagram

Mais pour toutes les réalisations futures, elle doit être physiquement bien. Il y a des problèmes de santé à propos de sa chirurgie d’implantation mammaire. En parlant avec Radio Ring Rust de Bleacher Report, Ric Flair, Hall of Famer de la WWE, a fait le point sur l’état de santé actuel de Charlotte Flair.

Ric a déclaré que sa fille allait tout à fait bien. Elle attend également avec impatience de faire son retour sur le ring.

«Elle va très bien, elle grimpe bien sûr les murs. Je viens de recevoir un texto d’elle il y a environ une demi-heure, « Papa, je deviens fou. » Elle est si intense et tellement investie dans notre entreprise, dans le produit, dans son éthique de travail. Cette chirurgie était quelque chose qui devait avoir lieu. (Citations avec la permission de wrestlingINC.com)

Le Nature Boy a également mentionné que Charlotte Flair aurait dû subir l’opération beaucoup plus tôt, car elle avait auparavant empoisonné son corps en raison de la rupture de ces implants.

Mais elle avait l’impression de remplir ses engagements envers la WWE avant de prendre un congé. Mais ensuite, l’athlète génétiquement supérieur a estimé que le problème devenait «grave» et qu’il fallait tout de suite régler le problème. Il a également ajouté que personne à la WWE ne l’avait forcée à rester.

«Personnellement, j’aurais aimé qu’elle l’ait fait plus tôt, mais elle ne partirait jamais sans avoir accompli ce qu’elle pensait devoir faire. C’était quelque chose de mauvais. … Personne ne l’a obligée à rester, personne n’a rien fait. Elle ne sera jamais engagée à moins de 100% pour le succès de l’entreprise, sa carrière et son implication.

Elle va très bien, mais elle en manque chaque seconde. Elle ne sait pas comment l’éteindre. Mais c’est ce qui la rend géniale. Elle peut avoir le plus grand match du monde et elle ne se reposera pas sur ces lauriers pendant une seconde. «

Ric Flair a également eu d’immenses éloges pour sa fille Charlotte Flair qui lui ressemble presque. Mais il existe une différence significative.

«C’est une bobine qui marche et qui parle. Et quand elle ne travaille pas, elle s’habille parfaitement, dépense l’argent, elle investit dans son gadget. Elle n’est pas folle comme moi. Elle ne gaspille pas son argent en voitures et c-t comme ça, mais quand il s’agit de son apparence, elle va ressembler à une championne. Vous voulez une championne, elle est une championne.

La croyance initiale était que la WWE ramènerait Charlotte Flair à temps pour le pay-per-view SummerSlam le 23 août, mais il a été rapporté plus tard qu’il n’y avait «aucune chance» que cela se produise. Elle ne sera pas autorisée médicalement à temps pour le plus grand événement de l’été et manquera le spectacle pour la deuxième fois de sa carrière.