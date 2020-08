Rejoignez Andy H. Murray et Adam Wilbourn de WhatCulture pour vous présenter mardi le récapitulatif de toutes les dernières nouvelles de la lutte.

Cet épisode centré sur Monday Night RAW couvre tous les plus grands développements de l’émission d’hier soir, à commencer par l’assaut brutal du bâton de kendo de Seth Rollins et Murphy sur Dominik Mysterio (0:32), dont le corps a été laissé battu et meurtri après son et The Monday Night Messiah. Signature du contrat SummerSlam 2020.

À partir de là, nous nous tournons vers Ric Flair et Randy Orton (02:46) pour notre interprétation de The Legend Killer avec son ancien mentor alors que RAW se livrait à deux angles mémorables.

WWE

Les derniers développements de SummerSlam 2020 sont également couverts (05:35). Asuka a remporté une chance au championnat féminin RAW en battant le partenaire de Sasha Banks, Bayley, dans un match organisé contre les souhaits du modèle de rôle la semaine dernière, tandis que Mysterio vs Rollins a marqué une nouvelle stipulation. Enfin, il y a une couverture des débuts les plus notables de l’AEW hier soir (07:59), alors qu’une lutte WWE NXT récemment publiée est apparue dans le tournoi par équipe Deadly Draw Tag.

