Roman Reigns a enfin revenu à la WWE de manière catégorique en détruisant «The Fiend» Bray Wyatt et Braun Strowman après l’événement principal de Summerslam 2020. Le match de championnat Falls Count Anywhere de la nuit dernière a vu The Fiend vaincre Braun Strowman par tombé pour remporter le titre. Une fois que le nouveau champion devait célébrer sa victoire au titre, The Big Dog était de retour sur la scène en le battant.

UNE AUTRE LANCE. # SummerSlam @WWERomanReigns pic.twitter.com/fMQXZqU9S6 – WWE (@WWE) 24 août 2020

Braun Strowman était tout à propos de montrer son côté monstrueux alors qu’il punissait The Fiend partout dans le ThunderDome. Le challenger a continué à se retirer même après avoir digéré Chokeslams et Running Powerslams. Strowman a pris une boîte à outils et en a sorti un cutter pour détruire l’anneau. Le Fiend était debout et a planté Strowman avec une soeur Abigail sur les bois exposés du ring pour remporter la victoire à Summerslam 2020.

Summerslam 2020: Roman Reigns revient à la WWE

La célébration du titre de Wyatt fut de courte durée alors que Roman Reigns faisait son retour à la WWE et livrait une lance pour éliminer le nouveau champion. Reigns a ensuite attaqué Braun Strowman au bord du ring avec une lance et plusieurs coups de chaise en acier.

Il est retourné sur le ring à The Fiend et lui a livré deux autres lances pour se tenir debout. SummerSlam 2020 a cessé ses ondes avec Reigns détenant le titre universel sur The Fiend.

L’apparition de Summerslam 2020 a été la première pour Roman Reigns car il est absent de la WWE depuis l’épisode de SmackDown du 20 mars. Il avait pris un congé et avait également choisi de sauter le match de WrestleMania 36 avec Goldberg en raison de préoccupations alors qu’il travaillait pendant la pandémie COVID-19.

Il n’a pas lutté depuis qu’il a battu le roi Baron Corbin lors d’un match sombre au SmackDown le 28 février, la nuit après avoir battu Corbin dans un Steel Cage Match au WWE Super ShowDown en Arabie Saoudite. (Sa dernière apparition à la télévision)

Il y avait eu des spéculations sur le retour du joueur de la franchise de la WWE au travail maintenant que la WWE avait déménagé dans une résidence plus grande au Amway Center à Orlando qui est également surnommée le WWE ThunderDome. Les rumeurs se sont apparemment réalisées à Summerslam 2020.

#TheBigDog @WWERomanReigns détruit TOUT LE MONDE sous ses yeux! #SummerSlam pic.twitter.com/X1v6DwvafJ – WWE SummerSlam (@SummerSlam) 24 août 2020

Dans le même ordre d’idées, il s’agit du deuxième règne de The Fiend’s Universal Title qu’il vient de commencer à Summerslam 2020. Il a remporté le titre pour la première fois au Crown Jewel 2019 le 31 octobre. Goldberg lui a enlevé le titre à Super ShowDown tandis que Strowman a remporté le titre à WrestleMania 36 en battant le Hall of Famer de la WWE Bill Goldberg.