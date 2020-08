Après avoir été libéré par la WWE, Rusev aurait peut-être cessé de jouer à l’intérieur du cercle carré. Selon ses récents mots, il ne sera pas vu dans le ring de lutte professionnelle, plus en capacité physique. Au contraire, il serait un YouTuber et Tic joueur qui peut nous fournir des anecdotes intéressantes sur sa carrière passée à la WWE et l’expérience qu’il a partagée avec les vestiaires.

Au cours de sa carrière à la WWE, Rusev a eu la chance de travailler avec de nombreuses superstars de la WWE. Il a commencé par figurer dans les émissions NXT qui ont fini par être une des meilleures superstar de la liste principale.

Il a presque formé une équipe avec Rey Mysterio, mais cela ne s’est tout simplement pas produit car les responsables de la WWE ne lui ont peut-être pas donné de signal vert. C’est Mysterio qui a eu l’idée qui n’a pas été nourrie par la suite.

En apparaissant sur son flux YouTube, Rusev a informé qu’il avait l’honneur de faire équipe avec Rey Mysterio dans les matchs par équipe de la WWE. Cela s’est produit une ou deux fois et le maître de 619 a été assez impressionné par lui. C’était Mysterio lui-même qui voulait former une nouvelle équipe avec le bulgare Brute et c’était un énorme compliment pour lui.

«J’ai tagué Rey peut-être une nuit, peut-être deux nuits, et je ne l’oublierai jamais en disant:‘ hé mec, j’ai vraiment aimé travailler avec vous ’- et peut-être que Rey est juste Rey parce que c’est un gars si gentil. Je suis très honoré de connaître Rey parce qu’il est un gars vraiment sympa et qu’il est l’un des plus grands de tous les temps. »

«Il a dit:‘ hé mec, j’aimais vraiment travailler avec vous, nous devrions probablement travailler ensemble en équipe. Je n’ai rien à faire. Je suis comme « oui, s’il vous plaît, monsieur je vous en supplie! » [laughs] Ensuite, ils l’ont déplacé vers une autre histoire et je suis allé ailleurs, mais juste l’idée de le dire même si c’est un gars sympa, je prends toujours cela comme un compliment pour le reste de mes jours. Vous pouvez m’appeler une marque, j’ai juste du respect pour ces gens.

Il y a beaucoup de gens dans la lutte professionnelle qui admirent Rey Mysterio pour avoir une meilleure carrière dans l’industrie. Miro aka Rusev est évidemment l’un d’entre eux même si nous ne les avons pas vraiment entendus ou vus s’entendre à la télévision ou à l’extérieur. Il semble que ces deux-là étaient très optimistes quant à la formation d’une équipe pour de vrai qui n’a pas abouti.

Rusev a ensuite été libéré par la WWE le 15 avril de cette année en raison des coupes budgétaires liées à la pandémie de coronavirus. On pensait qu’il se retrouverait soit à l’AEW soit à l’Impact Wrestling, mais ce n’était pas le cas. Quant à Rey Mysterio, il est actuellement en négociation avec la WWE pour la signature d’un nouvel accord.