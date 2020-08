WWE.com

Seth Rollins pense que le public de lutte moderne «n’est pas câblé» pour apprécier «la forme plus longue de divertissement».

« Monday Night Messiah » de la WWE a laissé tomber cette phrase lors d’une récente apparition sur le podcast Gorilla Position, au cours de laquelle il a parlé de la manière changeante dont les jeunes générations consomment le divertissement.

«À l’ère de la gratification instantanée, le public n’a pas la patience de raconter des histoires à long terme», a déclaré Rollins. « Lorsque vous pouvez regarder en abondance votre série préférée en deux jours au lieu de deux mois, cela crée un précédent différent sur la façon dont nous absorbons nos divertissements. »

Seth a ajouté que « nous consommons nos divertissements différemment et la lutte n’est pas à l’abri de ce changement. Nous devons également nous adapter pour suivre notre public. »

Il n’a pas nécessairement tort dans son évaluation des tendances de consommation en matière de divertissement. La durée d’attention est plus courte que jamais, au point que certains scientifiques affirment que l’homme moyen est maintenant pire qu’un poisson rouge (source), et les médias se sentent de plus en plus atomisés. La programmation de la WWE offre cependant peu de preuves pour étayer ses affirmations: les problèmes de la promotion avec la planification et l’exécution des scénarios à long terme sont bien connus. Des relations comme Sasha Banks et Bayley sont l’exception qui prouve les règles dans une promotion où les histoires et les querelles sont régulièrement déchirées sur un caprice, sans prévoyance.