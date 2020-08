Rejoignez Andy H. Murray et Adam Wilbourn de WhatCulture pour vous présenter le récapitulatif de mercredi de toutes les dernières nouvelles de la lutte.

La vidéo d’aujourd’hui commence avec l’un des plus grands pare-chocs et vendeurs de l’histoire de la lutte, Shawn Michaels, et le contrecoup qu’il a subi pour sa mauvaise vente de l’attaque de Randy Orton de l’épisode de cette semaine de WWE RAW (00:33). HBK a été abattu par un RKO et un botté de dégagement, bien qu’il soit de retour remarquablement rapidement.

WWE

Goldberg a révélé plusieurs détails importants sur son accord actuel avec la WWE (03:38), y compris le nombre de matchs qu’il est obligé de travailler chaque année et la durée du contrat.

À partir de là, nous basculons vers le journal du pay-per-view SummerSlam / Payback (05:27) et la vraie raison pour laquelle la WWE organise des émissions majeures des week-ends consécutifs, avant de plonger dans la réponse du vestiaire de la WWE à la société abandonnant la performance pré-enregistrée. Centre montre les émissions en direct du Centre Amway (08:09). avec le ThunderDome qui se profile ce vendredi.

Comme toujours, la vidéo de nouvelles d’aujourd’hui se termine avec toutes vos questions sur Twitter!

Veuillez vous abonner à WhatCulture Wrestling sur YouTube pour des vidéos quotidiennes. Vous pouvez également nous envoyer vos questions Twitter à @WhatCultureWWE pour avoir la chance d’être présenté!