La programmation de WWE Raw et Smackdown sera chauffée autant que possible à la suite de l’édition 2020 du pay-per-view Summerslam. La semaine prochaine marquera les épisodes de retour à la maison des deux émissions et de grandes annonces ont été faites à ce sujet.

Raw & Smackdown – Match de titre et retours annoncés

Comme vu sur Smackdown de la nuit dernière, le prochain épisode de WWE Raw a été emballé avec l’annonce de retour de Shawn Michaels. Le Temple de la renommée de la WWE sera le RAW de lundi pour répondre à l’attaque de la semaine dernière contre le Hall of Famer de la WWE Ric Flair, par Randy Orton.

Il convient de noter que The Heart Break Kidd a une longue histoire avec Randy Orton, qui voudra peut-être lui donner un avertissement pour ses récents méfaits à Raw. Le champion de la WWE Drew McIntyre est également censé être dans le segment tout en se préparant pour la défense du titre à venir contre Orton à Summerslam. Après Smackdown, WWE.com a adressé le retour avec la déclaration suivante,

«Lors du dernier Raw avant SummerSlam, Shawn Michaels, double membre du Temple de la renommée de la WWE, sera présent. Lundi dernier, Michaels et l’univers de la WWE ont regardé Randy Orton défoncer violemment Ric Flair, laissant «The Nature Boy» dans le besoin de soins médicaux.

Comment HBK réagira-t-il en voyant l’un de ses amis les plus proches éliminé par The Viper? Connectez-vous à Raw, ce lundi à 8/7 C sur USA pour le découvrir! »

C’est aussi mentionné sur Smackdown, il y a des rumeurs sur le retour potentiel de Rey Mysterio à RAW, la semaine prochaine. Rey a été absent de la télévision pendant plusieurs semaines, depuis qu’il a perdu le match «Eye For An Eye» lors de l’événement «The Horror Show at Extreme Rules» de la WWE, tandis que son fils Dominik Mysterio poursuit la querelle avec Rollins. Dominik vs Rollins ira à SummerSlam où Dominik pourra utiliser des armes.

Quant à Raw, il a déjà été annoncé que Mickie James reviendrait sur le ring pour l’émission de lundi. Elle combattra Natalya dans une compétition en simple.

Smackdown de la semaine prochaine aura également un méga match pour le titre lorsque AJ Styles défendra son titre Intercontinental contre Jeff Hardy lors d’un premier match. Les deux ont eu une confrontation, cette semaine où Hardy a voulu monter sur le ring avec le Phenomenal One. Les responsables de la WWE ont accédé à sa demande et le match a été officialisé sur Twitter.