Comme on le voit dans l’épisode de Monday Night Raw RAW de cette semaine, Randy Orton a allumé Ric Flair. Après avoir remporté le concours en simple contre Kevin Owens dans la série, il a livré un coup de cœur à la superstar légendaire. Puis il a continué à donner un coup de pied à la tête. C’était apparemment un moyen d’écrire Flair sur les intrigues de la WWE.

Cependant, les choses pourraient se passer d’une manière différente pour Randy Orton à SummerSlam. La WWE pourrait planifier une déviation majeure par laquelle le titre de la WWE changerait de mains lors de la soirée à la carte. Cela marquerait également une fin appropriée au slogan du SummerSlam de cette année qui dit: « Vous ne le verrez jamais venir. »

Randy Orton est prêt à défier Drew McIntyre pour le championnat de la WWE à SummerSlam 2020. Comme indiqué précédemment, McIntyre est un favori pour conserver le championnat dans les cotes de paris. Cependant, son adversaire a des tonnes d’élan à ses côtés. Mais cette fois cependant, il gagnerait par tricherie, peut-être.

Randy Orton contre Drew McIntyre: le spoiler majeur à venir

Selon Bryan Alvarez du Wrestling Observer, la WWE aurait pu planifier une déviation majeure ici. Ric Flair pourrait bien choisir de revenir à SummerSlam 2020, aidant Randy Orton à vaincre Drew McIntyre pour remporter le championnat de la WWE et devenir 14 fois champion du monde.

Le Punt Kick livré par Randy Orton n’aurait peut-être jamais eu lieu car personne ne l’a vraiment vu se produire en raison de problèmes techniques créés par Retribution. Donc Flair agissait juste pour être victime alors qu’il se tenait toujours aux côtés de son ami. Le joueur le plus sale du jeu frappera au moment où McIntyre s’attendrait le moins à ce que cela se produise. En savoir plus sur l’histoire de la source,

«Ric Flair ne peut pas non plus subir de punition physique. C’était une émission enregistrée, ils auraient pu utiliser des effets sonores, ils auraient pu faire exactement la même chose mais ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, Randy est allé chercher le botté de dégagement et il a commencé à courir et les lumières se sont éteintes et quand ils sont revenus, Ric Flair serait mort. Nous ne savons pas, tout comme Zelina Vega l’a demandé, quelle preuve avez-vous en tant que téléspectateur que Randy Orton a effectivement lancé Ric Flair? Zéro preuve.

Je pense que ces deux gars travaillent ensemble et ils auraient écrit Ric Flair hors du scénario, mais à SummerSlam, Flair va revenir et il va baiser Drew McIntyre, Randy Orton va le RKO et gagner le titre et ils sont tous dans coalition. J’hésite à dire cela mais devinez quoi, tout a du sens! Mais nous verrons ce qui se passe à SummerSlam. »

Le Hall of Famer de la WWE, Ric Flair, a Twitter et a émis des commentaires sur le segment de l’événement principal RAW avec Randy Orton. Il n’a jamais utilisé de mauvaises remarques sur The Viper. Au contraire, il a mentionné comment The Viper a dépassé les attentes de son père, Bob Orton.

Cela indique que SummerSlam est susceptible d’assister à une fin choquante à laquelle la majorité de l’univers de la WWE pourrait à peine croire.